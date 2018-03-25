李錫錕參選北市長 學者：難循柯文哲模式獲勝

2018-03-25 13:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



台灣大學政治系教授李錫錕，宣布以無黨籍身分，參選台北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在臉書有近70萬名粉絲，以評論時政影片走紅的台灣大學政治系教授李錫錕，宣布以無黨籍身分，參選台北市長，有學者認為他的泛藍背景，很難讓他依循柯文哲模式以政治素人之姿，贏得台北市民支持。

李錫錕宣布參選台北市長，他說，以往台灣的政治環境，缺乏合作與共識，剩下的只有藍綠選邊站，直到鬥垮另一方。他認為，藍綠問題已經不存在，重點是要選出適任的領導人，他沒有任何包袱，希望能為下一代創造更好的環境。

爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千表示，李錫錕對傳統藍綠的政治版塊影響有限，但可大幅獲得年輕新興選民的認同，李錫錕對柯文哲，可能衝擊柯文哲的基本盤。

淡江大學公共行政系教授陳銘祥說，李錫錕想循柯文哲模式，但本質上不是政治素人，從以前就是國民黨員，曾代表國民黨選過台北縣長，是一個政治人物，並非素人，吸引的仍是北市的泛藍選民，一旦國民黨提名參選人，多數支持李的選票，就會向國民黨提名人靠攏，預料對台北市選情，不會衝擊太深。

以無黨籍身分參選台北市長的前台北市副市長邱文祥，對於李錫錕參選表示尊重與祝福，他說，他的優勢在於人和和經驗，過去在市府不但經歷過各式危機處理，同時與藍綠陣營都有交情，他強於柯文哲的地方在於EQ，柯市府團隊走了這麼多人，就是缺乏EQ。

孫大千說，邱文祥瓜分國民黨的票，邱文祥長期與國民黨市議員及藍軍地方勢力關係良好，可能爭取中間選民的選票。對藍營候選人會是挑戰，也可能些微削減柯文哲的力量。