角逐北市長 泛藍參選人大爆炸

2018-03-25 13:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



前立委孫大千說，國民黨北市長候選人無論派誰，取得中間選民支持，才是勝出的關鍵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底台北市長選舉，不少泛藍參選人表態以無黨籍參選，包括前台北市副市長邱文祥，以及台大政治系教授李錫錕，國民黨參選人在北市的選票是否會有影響，前國民黨立委孫大千說，國民黨在北市選情，不至於有大變動，但要有能力轉型，爭取中間選民選票。

國民黨北市選情經歷過兩次分裂。1994年，新國民黨連線退出國民黨成立新黨，新黨立委趙少康代表新黨參選台北市長，國民黨在黨主席李登輝主導下，由當時官派台北市長黃大洲代表國民黨參選，當時的民進黨由民進黨立委陳水扁參選台北市長，這場選舉最後在國民黨操作棄黃保陳下，陳水扁順利當選首屆民選台北市長。

根據中選會統計，黃大洲和趙少康各自獲得25.89%和30.17%的得票率，國民黨因為李登輝造成的內部分裂，在台北市得票低於三成，陳水扁僅以43.67%的得票率贏得勝利。但是四年後，馬英九參選台北市長時，新黨由王建煊參選台北市長，馬英九仍順利擊敗陳水扁，陳水扁連任失利。

2006年，親民黨主席宋楚瑜以無黨籍參選台北市長，得票率僅4.14%，由國民黨候選人郝龍斌以53.81%贏得選舉。

1998年與2006年都有新黨與親民黨人士參選，並無損於國民黨候選人當選台北市長，原因之一可能是1994年黃大洲聲勢弱，趙少康聲勢強，造成國民黨選票流失之故，使得國民黨對於提名台北市長候選人採取更好的策略使然。

今年台北市長選舉，出現兩名有國民黨背景的無黨籍參選人，是否對國民黨選情有所衝擊，孫大千說，邱文祥有市政經驗，其人脈和關係確實可能影響國民黨基本盤，李錫錕脫離國民黨系統多年，對藍綠基本盤影響有限。

他表示，國民黨的問題並非鞏固基本盤，國民黨在台北市至少掌握兩成的得票率，民進黨亦然，雙方都必須去爭取六成中間選民，如何有效操作數位平台和載具，釋出選民認同的觀點是重中之重，台北市長柯文哲正是此法的第一把交椅，國民黨候選人無論推派誰，能不能轉型成功，取得足夠的中間選民支持，成為藍營能不能勝出的關鍵。