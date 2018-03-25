左打侯右批周 吳秉叡嗆：市政缺失拿來說嘴

2018-03-25 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡，今早在永和舉辦「大秉工坊積木班」。吳秉叡受訪時，質疑國民黨2位初選參選人侯友宜和周錫瑋。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡，今早在永和舉辦「大秉工坊積木班」。吳秉叡受訪時，質疑國民黨2位初選參選人，表示侯友宜日前在臉書po纜線遮蔽天空照有意要改善，是「市政缺失拿來說嘴」；也質疑周錫瑋說提過灣區計畫，那「縣長任內怎不去做」？

侯友宜日前在臉書放上密密麻麻的電線照片，表示要想想，能不能在建設捷運和污水下水道工程時，一併整合䌫線。吳秉叡今被媒體問及，日前新北市議會提過希望要處理，侯此舉有作秀意味？吳秉叡說「自己打臉自己」。

今共辦積木班的新北市議員羅文崇表示，纜線問題過去提案都一直要求，希望與地下管線施工時一併檢視，質疑侯當時有權力不受文。不過羅文崇也說，「真的注意到這問題，我們都持正面態度。」

吳秉叡則批，侯友宜擔任7年多重要的副市長，過去達到什麼努力？如果沒有，選舉才在講，選民會擔心侯的執行力，批評「市政缺失拿來說嘴、自己打臉自己」。

此外，周錫瑋日前表示，以前自己就提過大台北灣區計畫，吳秉叡澄清，他的灣區和周的不太一樣，周的灣區是台北港計畫填土，但他認為不夠，且重點在疏通淡水河淤泥，更嗆「如果說都提過，那縣長任內為何都不去做？」更直接批評「你做過努力嗎？」

吳秉叡說，現在電視廣告的大台北灣區是旗艦計畫，是他主要的發展計畫。未來婦幼、長照各方面都會提出，市民給他機會，一定會為提出各式政見給大家了解參考。