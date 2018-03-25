北市小分裂 影響藍基本盤？孫大千：中間選民才是關鍵

2018-03-25 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



年底台北市長選舉將近，國民黨黨內初選仍處於進行式，但已有不少泛藍候選人表態，表示將以無黨籍身份參選，包括前台北市副市長邱文祥，以及台大政治系兼任教授李錫錕，恐瓜分國民黨的北市選票。對此，前國民黨立委孫大千持保留態度。他評估，國民黨在北市的選情不至於有大變動，但要有能力轉型，爭取中間選民的選票。

國民黨北市選情經歷過幾次分裂。1994年，新國民黨連線退出國民黨成立新黨，新黨立委趙少康代表新黨參選台北市長，國民黨在黨主席李登輝主導下，由當時官派台北市長黃大洲代表國民黨參選，當時的民進黨由民進黨立委陳水扁參選台北市長，這場選舉最後在國民黨操作棄黃保陳下，陳水扁順利當選首屆民選台北市長。

根據中選會統計，黃大洲和趙少康各自獲得25.89%和30.17%的得票率，國民黨因為李登輝造成的內部分裂，在台北市得票低於三成，陳水扁僅以43.67%的得票率贏得勝利。但是四年後，馬英九參選台北市長時，新黨由王建煊參選台北市長，馬英九仍順利擊敗陳水扁，陳水扁連任失利。

2006年，親民黨主席宋楚瑜向親民黨中央告假，以無黨籍身份參選台北市長，但最後得票率僅4.14%，由國民黨候選人郝龍斌以53.81%贏得選舉。

此次年底選舉接近，泛藍出現兩名無黨籍參選，恐影響藍營支持者流失，孫大千認為，邱文祥有市政經驗，其人脈和關係確實有可能影響國民黨的基本盤，但李錫錕脫離國民黨系統多年，藍營選民不會光因為他的背景就投他，對藍綠基本盤影響有限。

然而他強調，國民黨目前的問題並非鞏固基本盤。他指出，國民黨在台北市至少掌握2成的得票率，民進黨亦然，雙方都必須去爭取6成的中間選民，而如何有效操作數位平台和載具，釋出選民認同的觀點是重中之重，而台北市長柯文哲正是此法的第一把交椅，國民黨候選人無論推派誰，能不能轉型成功，取得足夠的中間選民支持，成為藍營能不能勝出的關鍵。