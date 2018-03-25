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李錫錕宣布參選？學者：錕P難成柯P

2018-03-25 11:49聯合報 記者陳熙文╱即時報導

在臉書上有近70萬名粉絲、以評論時政影片走紅的台灣大學政治系兼任教授「錕Ｐ」李錫錕今下午宣布以無黨籍身分參選台北市長，有學者卻認為他的泛藍背景很難讓他依循「柯P模式」，以政治素人之姿贏得台北市民的支持。

李錫錕今下午將正式宣布無黨籍參選台北市長。他強調以往台灣的政治環境，缺乏合作與共識，剩下的只有藍綠選邊站，直到鬥垮另一方。他認為藍綠問題已經不存在，重點是要選出適任的領導人，他沒有任何包袱，希望能為下一代創造更好的環境。

對此，前國民黨立委孫大千在臉書上發文，認為李錫錕對傳統藍綠的政治板塊影響有限，但可以大幅獲得年輕新興選民的認同，「錕P」對「柯P」，有可能衝擊台北市長柯文哲的基本盤。

然而淡江大學公共行政系教授陳銘祥則沒有那麼樂觀。他解讀，李錫錕想循柯文哲模式，但本質上不是政治素人，從以前就是國民黨員，亦曾代表國民黨選過台北縣長，是一個政治人物，並非素人，吸引的仍是北市的泛藍選民，一但國民黨提名參選人，多數支持李的選票就會向國民黨提名人靠攏，預料對台北市選情不會衝擊太深。

至於同樣以無黨籍身份參選的前台北市副市長邱文祥對於李錫錕參選則表示尊重與祝福，並強調自己的優勢在於人和和經驗，過去在市府不但經歷過各式危機處理，同時與藍綠陣營都有交情，並直言自己強於柯文哲的地方在於EQ，柯的市府團隊走了這麼多人，就是缺乏EQ。

孫大千則評論，邱文祥有可能瓜分國民黨的票，認為邱文祥長期以來與國民黨籍市議員及藍軍地方勢力關係良好，同時，亦可能爭取一部分中間選民的選票。所以，對藍營候選人將會是極大的挑戰，也可能些微削減柯文哲的力量。

國民黨李錫錕柯文哲
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