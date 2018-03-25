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民進黨新北議員初選民調 4選區競爭激烈

2018-03-25 11:27中央社 新北25日電

民主進步黨新北市議員初選民調明天起登場，由於決定2、4、5、7等4個選區的選將是否取得提名參選的門票，各參選人紛狂掃街拜票，競爭程度不下正式選舉投票前夕。

民進黨新北市黨部執行長李建興今天表示，目前共有4個選區雖辦理初選民調，分別是2選區（新莊、五股、泰山、林口）提名5席共6人登記、4選區（板橋）提5席8人登記、5選區（中和）提3席共5人登記、7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提6席7人登記。

由於初選是老將新秀一併辦理，新人還有35歲以下及是否曾參選公職等加分條件，因此，初選格外激烈，不僅各參選人動員掃街拜票，也找來黨內大老錄音電話拜票。

中和區就有民進黨前發言人張志豪獲立委江永昌等多名立委及資深媒體人吳國棟等人力薦；現任市議員林秀惠還曾請出新北市黨部主委余天陪同拜票，引發話題；板橋選區新人不少，讓現任議員王淑慧、何博文、黃俊哲備感壓力，但王淑慧說，「薑是老的辣」，相信服務績效及問政表現能獲選民認同。

有趣的是，2選區的參選人簡妙娟每天還會自製爆米花來分享小朋友，日前在臉書粉絲頁上收到訊息請她提供15份爆米花，後續又加碼15份，她先後依留言送去後才發現是就讀小學一年級的小妹妹，當起小小粉絲及助選員，主動幫她分送拜票，讓她好感動。

李建興指出，明天上午10時會抽籤決定哪2個選區當晚6時30分到10時進行民調，隔天再做剩餘2個選區的民調，民調結果會提供黨中央並送民進黨中執會完成最後提名公告，正式展開年底議員選戰的輔選作業。

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