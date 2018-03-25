蘇系游系爭新北市長提名 周錫瑋：越爭賴清德機會越高

2018-03-25 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨內蘇系、游系爭取下屆新北市長提名動作積極，對此國民黨前北縣長周錫瑋認為，蘇、游兩派系爭得越凶，行政院長賴清德最後出線機率越高。記者祁容玉／攝影 分享 facebook 民進黨下屆新北市長提名人選未定，立委吳秉叡代表蘇系積極角逐提名，近期提出具體政見，也頻頻開砲，另外新北綠營基層則大動作拱行政院前院長游錫堃，對此國民黨前北縣長周錫瑋認為，蘇、游兩派系爭得越凶，賴清德最後出線機率越高。

周錫瑋爭取國民黨下屆新北市長提名過程中，一直把行政院長賴清德當成假想敵，頻對賴清德喊話，甚至對賴「每日一問」，媒體今天問周錫瑋，如何看待近期民進黨蘇、游兩系積極搶攻民進黨新北市長提名，但賴清德卻還未浮上檯面的狀態。

周錫瑋認為，蘇系跟游系的人馬，現在在新北市的確爭得很凶，相爭會越來越檯面化，但是總統蔡英文對民進黨新北市長提名有徵召的權力，徵召有如「尚方寶劍」，下面爭得越凶，到最後民進黨中央就會推一個大家都能接受的人選，反而不會推激烈競爭雙方的其中一方，這樣反而擺不平。

周錫瑋表示，現在民進黨的策略可能是讓蘇、游雙方派系相爭，製造徵召有利的空間，另一方面不讓賴清德這麼早浮上檯面，也可保護賴清德，行政院的資源也可持續挹注新北市。

周錫瑋分析，在這樣的模式下，賴清德可以拖到6月、7月、甚至8月以後才宣布，這樣賴可以持盈保泰，辭去行政院長後馬上接續參選新北市長，又可以強力運用中央政府資源，又可以擺平蘇系跟游系的爭鬥，最後更不忘再次對賴喊話「歡迎來新北市選！」