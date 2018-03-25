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柯P錕P戰北市長 姚文智：一起吹奏琵琶行

2018-03-25 10:44聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

台北市長參選人姚文智。記者胡經周／攝影
台北市長參選人姚文智。記者胡經周／攝影
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台北市長參選人姚文智今日上午在台北市萬華區的糖廍文化園區參加體驗活動，對於行政院政務委員唐鳳也傳被點名參選，姚文智用詩人白居易的《琵琶行》形容，不同人選的陸續出現，每週都有一位市長，就像琵琶行裡的詞句，「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，各黨派大家都來，很歡迎。

姚文智表示，北市長選舉大家就來吹奏一曲琵琶行，把自己理念講出來，各黨派有志於首都市長，大家都來很歡迎。話鋒一轉姚文智說，但這麼多市長人選中，真正深入城市、帶動城市改革、提出市政理念的幾乎沒有，連現任市長也沒有，這是很嚴重問題。至於台大政治系教授李錫錕參選北市長，超高人氣的他是否對姚帶來威脅，姚文智則笑說，就一起彈奏美妙旋律歌聲節奏，都歡迎。

媒體提問，近日立院周邊陳抗增加，中正區的里長每次只要在陳抗期間電話都會被打爆，要求政府盡速將立院遷移至其他地方。姚文智說，換地是一回事，立院要不要遷移是大事，這是整個國家首都規劃，過去他主張首都文化園區，由於立院過去是台北第三女子高校，在提廢除松山機場後，現在機場航廈的位子，應該是未來行政、立法各機關的地點，也就是政治新局的大樓，將繼續朝有夢想願意改革的各計畫繼續努力。

姚文智松山機場陳抗
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