孫大千改造台北 免帳密就可使用Taipei Free不斷線

2018-03-25 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



欲爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，今天推出《孫大千的「改造台北八部曲」之六：「Taipei Touch」》政見。他表示，台北市資訊發達，網路基礎設施完整，要如何在既有的基礎上，讓市民生活更便利，更容易透過網路使用公共服務呢？他和政策團隊提出了「Taipei Touch」政策，希望透過下列4個策略，來提升民眾對於市政公共服務的體驗：

第一，提升無線網路使用便利性。我們要提升台北市既有的「Taipei Free」免費wifi使用體驗。使用過「Taipei Free」的朋友們應該都遇過認證與登入的麻煩，現在新北市已經可以做到使用wifi免帳號密碼登入，相信台北一定也能做到。同時提升網路連線品質，降低連不上、常斷線的困擾。在市民連上wifi後，不同的地區會有不同的「登陸頁面」（Landing Page），在這個「登陸頁面」上，我們可以呈現台北市的政策或活動宣傳，也能外包讓企業置入廣告，增加市府收入來提供更好的網路品質。

第二，落實市民資訊教育，讓台北市成為全齡化「網民」城市。雖然現在已經是人手一機，但手機或其他行動裝置對於許多中高齡的市民來說，使用上仍有門檻。而且，從郝龍斌市長到柯文哲市長，其實已經開發出許多市政相關的APP，可惜使用率並不高，實在非常可惜。我們將利用社區大學、里民活動等機會，開設行動裝置使用的課程，從手機的基本操作開始，到台北市政府既有的公共服務APP操作，到行動支付，進行有系統的教學。

第三，推動行動支付升級，改善並且提升「Pay.Taipei」。台北市雖然推出了「Pay.Taipei」，但是一路出包，從資安到使用者體驗都有很多問題，整個APP的設計猶如把網頁塞在手機中，認證又十分麻煩。我們將重新檢討「Pay.Taipei」的設計與使用流程，並且與行動支付企業合作，將所有行動支付整合在「Pay.Taipei」中，讓「Pay.Taipei」未來在商店、公有市場可以掃遍各家支付業者的QRcode。

第四，用科技結合地景，讓城市處處充滿驚喜。在台北市的古蹟、景點、造景設置QRcode，讓市民輕鬆掃碼就能出現導覽與介紹，以科技結合地景，讓市民可以輕鬆接觸到文化、生態等教育。