北市長參選爆炸...柯文哲：時也運也命也

台北市長柯文哲（右）昨天受邀出席ATCC全國大專院校商業個案大賽開幕。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

台北市前副市長、泌尿科醫師邱文祥昨宣布參選台北市長，表示要以無黨無派選到底，並自認可比「我同學」、現任市長柯文哲做得更好。柯聞言回應「他覺得喔？」接著才說，兩人都有一定水準，「但常常時也，運也，命也。」

台大政治系教授李錫錕今天也將宣布參選台北市長，加上月初表態的前台南縣長蘇煥智，時代力量立委林昶佐也可能加入戰局，參選「大爆炸」讓柯文哲和藍、綠陣營都緊盯北市市長選情變化。

邱文祥說，大巨蛋問題擺著三年不處理，不太能理解為什麼，就好比醫師把患者肚子「打開」三天都不處理，怪怪的。他問過很多專家，得知大巨蛋拆比建更危險，大巨蛋要建起來，若四萬人進場不安全，第一年建照發放時可先讓二萬人進場，一年後再交由專家評估決定。

同具醫界背景的邱文祥參選，是否影響在醫界的選票？柯文哲坦言，多少還是會有一點，因為大家在醫界都有朋友。

爭取代表民進黨出戰的立委姚文智認為，很多人參選是好事，直球對決，萬船齊發，這是台北市過去從來沒有的光景。

國民黨台北市長黨內初選有四人登記。登記參選的前立委孫大千表示，這一切的變化證明台灣政治版圖已在重組，蘇、邱、李、林參選對藍綠陣營選情都會帶來衝擊，柯文哲也不例外。

另一參選人前立委丁守中說，台北市民的水準相當高，早就沒什麼藍綠之分，大家都是中間選民。天下大亂，情勢大好，能否贏得勝選，就看政策能否贏得中間選民認同。

參選人北市議員鍾小平認為，藍軍最後一定還是會整合，即便黨內沒有整合，民眾也會自己整合。

也登記參選的陸委會前副主委張顯耀表示，今年選舉藍綠歸隊的趨勢已經形成，與三年多前截然不同。「柯Ｐ模式」已用過很多次，效應遞減，無黨籍選贏的空間有限；但國民黨初選結果出爐後，勢必還是要和在野力量整合。