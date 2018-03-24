國民黨北市議員提名策略 轉彎

2018-03-24 23:58 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨主席吳敦義。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

年底台北市議員選舉，國民黨北市提名小組日前採取相對保守的「提名達半」策略，公告只提名卅一席，引發反彈。台北市黨部主委黃呂錦茹昨天從善如流，決定在最短時間內仔細考量，在可能有勝算區域增額提名，讓提名席次過半。

黃呂錦茹昨天出席中正獎學金頒獎典禮前受訪表示，這次提名引起全國與國民黨支持者的極度關心，她覺得非常愧疚，「好像自己打了自己一個嘴巴」，心情上久久不能平復。

她表示，這當中有一些選擇，原本大家選擇要保守一點，但是看到民意與媒體各界反應後，決定回歸初衷，回應廣大民意對提名席次過少的不滿。國民黨只剩下熱情的支持者，要擁抱黨的最後一片沃土，也就是黨員與支持者，希望大家支持拿回席次。

至於程序上用什麼方式較為妥適，黃呂錦茹說，還在考慮，最後一定要委員會通過。對外界關切最後一席是否就是港湖區，她也強調，提名不會對某個人量身訂做，是針對國民黨需要，哪一區提名多少席次，完全按照原來規畫，有民調和各區主委評估等，都非常詳盡。

國民黨主席吳敦義回應，對北市議員提名席次爭議，市黨部與中央黨部組發會一定妥善處理。

由於議員提名額度爭議，議長吳碧珠是否連任也成為影響士氣關鍵，地方近日傳出吳決定續選扛責。黃呂錦茹表示，無論提名席次如何發展，黨和議會都需要吳碧珠繼續操盤領航，除了吳敦義、副主席郝龍斌與黨副秘書長杜建德都已當面勸留吳，她也會持續三顧茅廬，盡可能每天拜訪吳碧珠，盼她回心轉意。

【記者王敏旭／新北市報導】國民黨主席吳敦義昨出席中華卓越青工全國大會授旗授證，他批評中央能源政策，不但指出總統蔡英文的「用愛發電」辦不到，還批行政院長賴清德「乾淨的煤」就跟「功德院」一個樣，就是用名詞耍賴，若政府不改正，要用二○一八年地方選舉贏得更多縣市，將氣勢延續到二○二○年總統大選重返執政來撥亂反正。