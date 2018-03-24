綠新北提名…正國會拱游錫堃 新系結盟蘇系

2018-03-24 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



前行政院長蘇貞昌（左）、游錫堃（右），被民進黨內認為是出戰新北市長的有力人選，但也讓新蘇系、游系的角力浮出檯面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨預定四月中下旬決定新北市長徵召人選，最近基層勸進前閣揆蘇貞昌與游錫堃的聲音越來越大。最近有意爭取提名的立委羅致政公開表態挺游錫堃，甚至直言「我的團隊讓他用」，另一位爭取提名的立委吳秉叡則誓言拚到底，黨內有人解讀，新北市一戰已形成游系與「新蘇聯盟」的較勁。

相較於游系按兵不動，新潮流系早已表態支持吳秉叡，且日前新系大老陳菊也透露願幫忙勸進蘇貞昌，黨內人士分析，無論最後是吳秉叡拚到底或蘇貞昌上陣，新蘇關係都會非常密切。

據悉，黨中央選舉對策委員會給吳秉叡的衝刺期限就是四月中，若吳秉叡有辦法將民調拉到三成，且與國民黨可能推出的侯友宜民調拉近，便有可能獲得徵召機會。

根據黨內掌握民調，目前新北市長民調仍是蘇貞昌第一、游錫堃第二，黨內人士認為，只要蘇或游被提名再戰新北市，無論輸贏都是「為黨而戰」，派系聲勢也可望再創高峰，雙方勢必都希望由自己人應戰。

游錫堃與台中市長林佳龍帶領的「正國會（游系）」已獲三縣市提名，包括台中市、基隆市與宜蘭縣，若新北市再度由游錫堃出征，變成年底選舉領頭羊，勢必對其他派系備感壓力。

黨內人士透露，以北市有很大機會禮讓柯文哲的情況來看，新北市勢必得挑選最強人選擔任「母雞」，民進黨才有一張屬於自己人的王牌可以拉抬選情。蘇、游雖然頻指自己沒意願，但兩人不斷參加公開活動，本來就沒有把話講死。

國民黨新北市長初選結果四月初出爐，雖目前有侯友宜、周錫瑋及金介壽領表，不過民進黨早已將侯友宜視為頭號敵人，且侯「警政英雄」的形象也可能拉走淺綠的票。