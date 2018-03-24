民進黨「正國會」聲勢漸大 威脅新系

2018-03-24 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



屬正國會的新北市黨部主委余天不時在中常會為游錫堃請命。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨布局年底縣市長選舉逐漸明朗，根據目前提名結果，黨內將維持新潮流、正國會及英派互相平衡，「五年級」中生代全面接班。原本在全國握有六縣市執政的新潮流系爭取「保四」，台中市長林佳龍及前閣揆游錫堃帶領的「正國會」來勢洶洶，兩派系成為對方在黨內的最大對手。

新系目前執政版圖包括宜蘭縣、桃園市、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣，其中桃園市鄭文燦、彰化縣魏明谷、屏東縣潘孟安爭取連任，台南市則由與新潮流合作的立委黃偉哲出線，維持四縣市執政將是下屆選舉最佳結果，宜蘭縣及高雄市已確定改朝換代。

宜蘭縣提名立委陳歐珀確定之後，正國會又添一席提名，再加上拚連任的台中市及基隆市，成為黨內被提名第二多的派系。黨內人士認為，若正國會大老游錫堃被推上舞台再戰新北市，無論選舉結果如何，都是壯大派系聲勢的好機會。

最近新北市多位民進黨議員呼籲游錫堃再戰，再加上屬正國會的新北市黨部主委余天不時在中常會為游錫堃請命，代表正國會對新北市一直很有野心，勢必對新潮流系造成壓力。

英派這次收穫包括高雄市由立委陳其邁出線、嘉義縣由農委會前副主委翁章梁出線，被視為在黨內可對其他形成「牽制」作用。

民進黨目前無論是爭取連任、初選或徵召被提名的參選人，清一色都是「五年級生」，被視為中生代全面接班，其中陳其邁、翁章梁與鄭文燦同屬「野百合學運」世代，也形成另一股力量。

黨內認為，民進黨從美麗島世代、律師世代到如今的野百合學運世代，中生代被重視是對抗國民黨的一大利器，除凸顯民進黨栽培年輕人，也可預見民進黨未來將由誰代表領導國內政壇。