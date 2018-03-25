暫代新北「母雞」 余天苦笑

國民黨新北市長初選打得如火如荼，民進黨人選混沌不明，連新北市黨部主委余天都說，一再向黨中央反映新北市對民進黨很重要，議員們很需要母雞來帶，但小英主席仍回說「4月底會確定人選 」，還要他暫代母雞，只能苦笑。

余天說，基層表態希望游前院長能再出征，但迄今他都未與游前院長接觸過，並不知道他有沒有意願？黨中央也沒有授命讓他去遊說游前院長； 余天還說，「選舉很現實」，吳秉叡很努力，但民調就是沒起來，「不是你說想選就可以選」，最後還是由黨中央來決定。

民進黨全國主委聯誼會會長余天和各縣市主委關心金門大同之家老人，與阿公阿嬤歡唱。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

身兼民進黨全國主委聯誼會會長的余天昨天和民進黨各縣市主委40餘人到金門縣大同老人之家，關心老人家居住環境，並高歌「榕樹下」等膾炙人口成名曲，阿公阿嬤高興得同聲齊唱，氣氛歡愉。

民進黨新北市黨部成立婦女發展會，由黨部主委余天的太太李亞萍(前左)擔任總 會長，昨天下午舉辦分會會長授證。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

昨天下午，他又馬不停蹄地趕回台北，參加新北市黨部三重綜合體育館「第四屆婦女發展委員會分會會長聯合授證典禮」，因婦展會總會長由他另一半李亞萍擔任，而且一年多來，陸續成立三重、淡水、土城、泰山、板橋、新店、永和、新莊、中和等九區，加上總會共十個會，會員總人數超過1500人。

各區分會長一一自李亞萍手中接下證書，並高喊「女神，YES！」雖然市長人選尚未出爐，但已嗅到選戰的氛圍。