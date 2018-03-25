暫代新北「母雞」 余天苦笑
國民黨新北市長初選打得如火如荼，民進黨人選混沌不明，連新北市黨部主委余天都說，一再向黨中央反映新北市對民進黨很重要，議員們很需要母雞來帶，但小英主席仍回說「4月底會確定人選 」，還要他暫代母雞，只能苦笑。
余天說，基層表態希望游前院長能再出征，但迄今他都未與游前院長接觸過，並不知道他有沒有意願？黨中央也沒有授命讓他去遊說游前院長； 余天還說，「選舉很現實」，吳秉叡很努力，但民調就是沒起來，「不是你說想選就可以選」，最後還是由黨中央來決定。
身兼民進黨全國主委聯誼會會長的余天昨天和民進黨各縣市主委40餘人到金門縣大同老人之家，關心老人家居住環境，並高歌「榕樹下」等膾炙人口成名曲，阿公阿嬤高興得同聲齊唱，氣氛歡愉。
昨天下午，他又馬不停蹄地趕回台北，參加新北市黨部三重綜合體育館「第四屆婦女發展委員會分會會長聯合授證典禮」，因婦展會總會長由他另一半李亞萍擔任，而且一年多來，陸續成立三重、淡水、土城、泰山、板橋、新店、永和、新莊、中和等九區，加上總會共十個會，會員總人數超過1500人。
各區分會長一一自李亞萍手中接下證書，並高喊「女神，YES！」雖然市長人選尚未出爐，但已嗅到選戰的氛圍。
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