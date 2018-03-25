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金介壽、吳秉叡「放箭」 侯友宜巧化解

2018-03-25 00:11聯合報 記者陳珮琦張曼蘋／新北報導

前新北市副市長侯友宜(右四)昨天上午出席三重集美國小校慶活動。記者陳珮琦／攝影
前新北市副市長侯友宜(右四)昨天上午出席三重集美國小校慶活動。記者陳珮琦／攝影
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新北市國民黨黨內初選民調尚未出爐，參選人侯友宜接連成箭靶，黨內黨外參選人輪番夾攻他個人操守與承諾。對此，侯友宜表示，他能當到刑事警察局長、警政署長，就證明：「沒有的事我坦蕩蕩」，他更強調，選舉一切透明公開，不要老是用「抹黑」方式。

國民黨新北市長初選首場集會式政見會前晚在三重區登場，同黨參選人金介壽砲轟侯在警界時與黑道掛勾、黑白不分，並聲稱握有「黑資料」，將會爆料。

民進黨立委吳秉叡(中)昨天上午扮演母雞角色，到中和區為市議員參選人張維倩(左)助...
民進黨立委吳秉叡(中)昨天上午扮演母雞角色，到中和區為市議員參選人張維倩(左)助選。記者陳珮琦／攝影
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巧的是，民進黨角逐新北市長參選人吳秉叡昨天為市議員張維倩助選時，也質疑侯前晚政見會中提及「捷運到哪，都更到哪」表示，朱立倫當了二任市長任內，都更都沒作幾件，希望侯友宜能更詳細說出他要如何來做。

吳秉叡還說，侯友宜可能自認民調領先，採取避免犯錯保守選舉策略；他還將國民黨初選對手前台北縣長周錫瑋也拉進這場戰局說，周先前轟侯不敢接受辯論是「膽小」，侯友宜也只連說三次「不要鬥氣」。這樣保守策略沒有張力，是不能當領頭羊的。

對此，侯友宜笑答，「我現在都還不是國民黨候選人，要等我成為候選人之後再說嘛」，一步一步來，大家一起加油，大家都是希望為新北市民做事。

對捷運與都更，侯四兩撥千斤說，三環三線正「逐步實現」中，捷運到哪裡，都更就到哪裡，改變城市風貌，提升捷運的方便性，也提升捷運的使用量。

侯友宜也說，都更地點的優先順序，將會以人口稠密區、未來交通便利的地區，以及危險老舊地區等三個部分優先進行。

侯友宜都更捷運吳秉叡周錫瑋
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