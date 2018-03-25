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參選高雄市長 吳益政提在野整合

2018-03-25 00:06聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

吳益政。 記者楊濡嘉／攝影
吳益政。 記者楊濡嘉／攝影
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親民黨籍高雄市議員吳益政昨宣布投入高雄市長選舉，4月起會號召公民團體、在野勢力在網路成立「在野勢力競選高雄市長平台」，透過網路直播、議題交流方式，讓市民「問到飽」，他願意上平台與民眾交流且充分回答每一個問題，7月底、8月初前會與在野勢力整合，由市民決定誰代表在野勢力與民進黨高市長參選人競選。

吳益政說，這是一種「實驗政治」，有意參選市長的在野人士都可參加，包括國民黨高雄市黨部主委韓國瑜和已宣布要參選市長的立委陳宜民，可從4月到8月初在網路平台上充分與市民交流，他會做民調了解市民支持對象，最後不一定是他出線，可以是其他在野人士。

他說，台灣這幾年被政黨蹧踏，很多人希望不再被政黨綁架，所以他主張由市民推舉在野勢力的市長參選人，大家認真思考高雄城市該往那裡走，市民自己決定高雄市的未來；他已向親民黨主席宋楚瑜報告，會用無黨籍參選，宋楚瑜尊重也支持他的決定。

針對吳益政的邀請，韓國瑜表示尊重並祝福吳的決定，目前國民黨需先做好份內的工作，包含市長候選人、市議員初選及里長參選人提名；立委陳宜民也對吳要參選市長表示歡迎，至於在野整合，要與國民黨中央黨部協商，不是他所能決定。

韓國瑜陳宜民選舉網路直播
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