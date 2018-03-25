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衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

2018-03-25 08:00聯合報 祁容玉張裕珍魏莨伊喻文玟張雅婷／報導

民進黨新北市板橋區議員參選人戴瑋姍說，到規模較大市場掃街，一次可發2、3000包...
民進黨新北市板橋區議員參選人戴瑋姍說，到規模較大市場掃街，一次可發2、3000包面紙。 圖／翻攝自戴瑋姍臉書
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選舉到了，街上又常有參選人分送文宣小物。過去民眾遇到可能愛拿不拿，但今年不一樣，因為衛生紙漲價風波鬧太大了，參選人發現送文宣面紙，九成的人會拿，還有人說「你給我20包，我幫你宣傳」、「我幫你拿到社區發，有100多戶」，給或不給還真傷腦筋。

「衛生紙之亂」 文宣面紙也漲價

新北市各政黨新人投入議員選舉，面紙是文宣品主力。 記者祁容玉／攝影
新北市各政黨新人投入議員選舉，面紙是文宣品主力。 記者祁容玉／攝影
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國際紙漿價格上漲，2月下旬傳出國內各家衛生紙大廠將陸續調漲價格，引發民眾恐慌，不少賣場衛生紙一上架，民眾就瘋也似的搶貨，貨架頓時空盪盪，有人買不到，被稱為「衛生紙之亂」。

新北一家廣告面紙業者透露，選舉面紙最普遍規格是海報式（透明包裝內夾紙）、7抽（每包7張面紙），依據訂製份量多寡不同，每包價格在0.8到1.2元間，訂購越多，單包價格越便宜。隨著衛生紙大廠喊漲，未來文宣面紙有可能跟著漲價。

有人「被貴到」 擔心還會漲

參加中正萬華區民進黨內初選的蘇緯政，問面紙廠商「會不會再漲？」還好廠商回說現階段...
參加中正萬華區民進黨內初選的蘇緯政，問面紙廠商「會不會再漲？」還好廠商回說現階段不會。 圖／聯合報系資料照片
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藍綠政黨初選正在開打，想靠發送文宣面紙努力衝刺知名度的參選人，因為面紙可能漲價，壓力不小。有人趁還沒調漲前囤貨，也有參選者說，過年後就漲了一成，已經「被貴到」。

台北市參加中正萬華區民進黨內初選的蘇緯政，去年11月起至今陸續買約14萬包。他說，原本熟客可拿到買5萬包，每包0.9元價格，但上月起小漲0.02元，5萬包就貴了1000元，對新人小有影響。他問廠商「會不會再漲？」還好廠商回說現階段不會。

參加國民黨北市松山信義區初選的徐巧芯說，去年11月買了3萬包，每包8抽，平均一包0.9元，「目前快發完了，也很憂心漲價。」

下訂10萬包 囤貨省了差價

民進黨新北市中和區議員參選人張維倩農曆年前下訂10萬包紙，年後再追加5萬包，全力...
民進黨新北市中和區議員參選人張維倩農曆年前下訂10萬包紙，年後再追加5萬包，全力衝刺知名度。 記者祁容玉／攝影
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民進黨中和區議員參選人張維倩考量自身起步較晚，一口氣就下訂10萬包面紙，2月底衛生紙傳漲價，又再追加5萬包，「囤積」數量足供初選時期廣發，全力衝刺知名度。

桃園市綠黨籍市議員王浩宇擅長經營網路社群，透過軟體監測時事議題，得知衛生紙漲價訊息，服務處就立刻向廠商下訂10萬包競選文宣面紙，省下一筆開銷。

王浩宇說，下單時還沒缺貨，也還未漲價，1包面紙價格落在0.9元，一口氣訂了10萬包，供同黨平鎮區市議員歐陽霆街頭拜票使用。3月漲價約兩成，1包面紙1.2元，還好早下訂，省了差價。

小量沒省到 好處是可以改版

新北市各政黨新人投入議員選舉，面紙是文宣品主力，民進黨板橋區議員參選人戴瑋姍，從...
新北市各政黨新人投入議員選舉，面紙是文宣品主力，民進黨板橋區議員參選人戴瑋姍，從去年10月投入選舉至今，面紙已改版8次。 圖／戴瑋姍提供
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「面紙接受度高，是文宣無底洞」，民進黨新北市板橋區議員參選人戴瑋姍說，面紙文宣又可印較多文字資訊，選民也比較願意拿。去年10月起投入選舉，掃市場、跑公園一定發面紙，假日到規模較大市場掃街，一次可發2、3000包面紙，至今已發送近25萬包面紙。

戴瑋姍說，每次訂購3、4萬包面紙，每包1.1到1.2元。衛生紙傳出漲價時，她一度擔心若文宣面紙也漲三成，1包就要1.6元，對新人參選是不小負擔，還好沒漲。

「為何不多訂，壓低單價？」戴瑋姍說，新人參選設計文宣一開始會有盲點，比如起初她把「立委吳思瑤推薦」印在正面，結果不少人以為吳要選，決定改版；後來又調整字體、換照片、標語等等，前前後後改了8個版本，所以每批不訂太多。

多給幾包 幫忙宣傳還是「凹」面紙？

台中市北屯區市議員參選人黃健豪，農曆年前訂了13萬包面紙，不到一個月幾乎發光，剩...
台中市北屯區市議員參選人黃健豪，農曆年前訂了13萬包面紙，不到一個月幾乎發光，剩下7000包，下一波想改成菜瓜布，成本更高。 圖／黃健豪提供
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衛生紙傳出漲價後，張維倩發現到市場發面紙，想拿的民眾明顯變多，還有婆婆媽媽開玩笑「凹」面紙，甚至有人說「給我20包我幫你宣傳」，她就多拿2、3包塞給對方，再往前走。

國民黨發言人、台中市北屯區市議員參選人黃健豪說，衛生紙傳出漲價後，面紙宣傳品炙手可熱，拜票曾遇到選民說，「我家有15人，需要15包」、「我幫你拿到社區發，有100多戶」。農曆年前他訂了13萬包面紙，不到1個月幾乎發光，現在只剩7000包。

新北市各政黨新人投入議員選舉，面紙是文宣品主力，時代力量議員參選人彭盛韶和陳志明...
新北市各政黨新人投入議員選舉，面紙是文宣品主力，時代力量議員參選人彭盛韶和陳志明表示，過年後文宣面紙已漲價一成。 圖／翻攝自新北新時代改革新力量臉書
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時代力量新北板橋區議員參選人彭盛韶說，以前發面紙大約七成民眾會拿，現在增到九成。同黨三蘆區議員參選人陳志明在市場拜票，看到婆婆媽媽雙手提菜不方便拿面紙，會主動把面紙塞到對方提袋中，讓婆婆媽媽笑開懷。

毛巾、菜瓜布 文宣小物新選擇

新竹市議員顏政德聽聞雲林蛋糕毛巾工廠要歇業，趕緊訂購千條毛巾以行動支持，放在服務...
新竹市議員顏政德聽聞雲林蛋糕毛巾工廠要歇業，趕緊訂購千條毛巾以行動支持，放在服務處邀請民眾來免費領取。 圖／顏政德提供
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面紙雖搶手，但有參選人另出奇招，新竹市議員顏政德近日聽聞雲林蛋糕毛巾工廠將歇業，訂了千條毛巾分送新竹市民，一方面為毛巾工廠宣傳，同時增加與民眾互動機會，吸引不少人到服務處領取卡通毛巾。

顏政德發文宣小物發出心得，他說，打火機要在殯儀館發，大象鑰匙圈送給小朋友，媽媽族喜歡香皂洗潔精。面紙品質不一定好，礦泉水也可能是便宜貨，「不安全的東西，我不會送。」

新竹市議員顏政德說，打火機是到殯儀館發送的文宣小禮物。 圖／顏政德提供
新竹市議員顏政德說，打火機是到殯儀館發送的文宣小禮物。 圖／顏政德提供
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國民黨發言人、台中市北屯區市議員參選人黃健豪說，面紙是最實用的宣傳品，接受度最高；下一波文宣他想做菜瓜布，成本比面紙還高，但實用性也更高，家家戶戶都用得上。

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