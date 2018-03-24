吳益政投入高雄市長選舉 重視經濟發展

2018-03-24 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



親民黨高雄市議員吳益政宣布以無黨籍身分投入市長選舉，強調高雄要有不一樣的經濟發展，未來才有希望。

吳益政台灣大學政治系畢業，美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士，先後連任四屆高雄市議員，對高雄捷運以及輕軌等城市發展多有著墨，平常重視經濟議題，希望繁榮經濟讓高雄在台灣六都的地位能持續提升。

吳益政說，經深思熟慮過做出參選決定，放眼高雄空污嚴重，六年來25歲至35歲年輕人口流失8萬人，人口紅利大衰退，捷運出口的精華商圈蕭條沒落，希望市民不要再被政黨或派系挾持，能用選票找回高雄的未來。

他指出，高雄因產業而富裕，同時也因為努力拚博城市和產業轉型而負債的城市，製造業絕不衰敗，但若未跟上正確的風向球，則容易被淘汱，高雄應走向面對社會永續和環境永續，所提出具經濟價值的解決方案。

因此主張爭取高雄成為金融科技園區或南台灣金融科技園區，並以市府業務及在地企業提供第一個實驗場域及業績，吸引相關人才移居高雄，帶動高雄傳統產業升級，也直接進入新經濟時代。