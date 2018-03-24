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參選北市長提政見 邱文祥：把大巨蛋蓋好

2018-03-24 18:43中央社 台北24日電

曾任陽明大學醫學院長的邱文祥。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
曾任陽明大學醫學院長的邱文祥。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
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前台北市副市長邱文祥今天宣布參選台北市長，同為醫師的他批評現任市長柯文哲上任3年都沒解決大巨蛋案，如同「肚子打開3天不處理」，他當選後會安全把大巨蛋蓋好。

年底台北市長選戰，多人表態參選，國民黨部分包括前立委孫大千及丁守中、台北市議員鍾小平和前陸委會副主委張顯耀都登記黨內初選。民主進步黨方面，立委姚文智和前副總統呂秀蓮爭取出征，前台南縣長蘇煥智則脫黨參選。另外。台大政治系教授李錫錕也將於25日宣布以無黨籍參選台北市長。

邱文祥下午召開記者會宣布以無黨籍參選，他說自己從小都在台北長大，參選是要給市民另一個選擇。他會努力參選到底，不會接受跟國民黨整合。

和柯文哲同樣出身醫界，泌尿科醫師邱文祥是國民黨副主席郝龍斌擔任台北市長時的副市長，媒體詢問他投入北市長選舉有告知郝龍斌嗎？他說，有向郝龍斌請益市政議題，郝龍斌也鼓勵他，但因郝龍斌目前是國民黨副主席，不會強求尋求支持。

他表示，當選後會安全把大巨蛋蓋好，柯文哲上任3年事情都沒解決，「同樣是外科醫生，肚子打開3天不處理，覺得邏輯怪怪的」，柯文哲應該解決問題，不要再躲。

邱文祥說，北市府目前各局處首長一個一個走，「市長不是一個人做的，市長要有辦法讓志同道合的人共同努力去做好市政。」

除大巨蛋外，邱文祥還提出包括改善內湖壅塞交通、創立巷弄文化完成北藝中心、活化會議中心推廣會展產業等12項政見。（編輯：黃瑞弘）

邱文祥郝龍斌柯文哲
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