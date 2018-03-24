台北市長大亂鬥 孫大千：台灣政治版圖已在進行重組

2018-03-24 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



台北市長柯文哲。本報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 台北市長選舉投入者眾，前立委孫大千在臉書貼文表示，年底台北市長的選舉，將是一個群雄並起，相互制衡，全面混戰的格局！

從蘇煥智、邱文祥和李錫錕三位優秀的人才，已經或是可能，宣布以無黨籍身分投入年底的台北市長選舉，再加上，時代力量也極有可能與民進黨分道揚鑣，自推林昶佐參選。這一切的變化，都可以再一次的證明，台灣的政治版圖已經在進行重組。