宣布參選台北市長 邱文祥：不會和藍營整合

2018-03-24 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市前副市長、泌尿科權威邱文祥今天下午宣布投身年底台北市長選舉，強調自己對於市政憂心忡忡，像是大巨蛋的問題，擺著3年都不處理，不太能理解是為什麼，質疑和台北市長柯文哲同樣都是醫生出身，就好像把肚子打開3天都不處理，這個邏輯怪怪的，呼籲柯文哲要面對大巨蛋的問題，不要再躲了。

邱文祥還在參選簡報中，秀出「Dean Right」，也就是好的院長。曾任陽明大學醫學院長的邱文祥表示，100個「P」裡面才會有一個「Dean」，所以之後可以叫我「Dean Right」。媒體追問言下之意，是否比柯P高級，邱文祥則笑說，確實是。

邱文祥還批評，北市府小內閣不斷有首長出走，市長不是一個人做的，而是要有辦法讓一群志同道合的人努力去做，如果首長不斷出走，市政恐會崩盤，為了故鄉，我願意奉獻，所以決定參選。

邱文祥今天也把參選記者會地點拉到大巨蛋前，強調自己問過很多專家，大巨蛋拆比建更危險，因為還涉及比重的問題，所以大巨蛋要建起來，這樣子不僅會有很多工作機會，起碼台北市還會有個棒球隊。

對於北市府宣稱大巨蛋公安有問題，邱文祥認為，如果4萬人進場不安全，那麼第一年建照發放時，可以先讓2萬人進場，讓這個地區安全一年後再重新評估，一切由專家決定，且為了監督大巨蛋的安全，一定會開個國際標，讓外國廠商去監督遠雄把巨蛋蓋好。

被問到若民調領先，在國民黨的邀請下是否會入黨？邱文祥強調，因為我真的是無黨無派，只是為了故鄉參加市長選舉，所以我不會入黨，要選就是選到底。

邱文祥還說，我的朋友藍綠一樣多，不會瓜分藍綠選票，而是給市民另外一個選擇。

對於柯文哲民調領先，邱文祥說，現任市長本來就有優勢，自己也不擔心，只要有好的市政，民調自然就會上來。

不過對於國民黨認為，今年藍綠歸隊，尋無黨籍方式參選恐無空間，邱文祥則說，這是國民黨的想法，應該是要問市民的想法，誰能把市政做的最好，應該就把票投給誰。