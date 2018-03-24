國民黨北市長初選開打 張顯耀拋重塑台北中心新軸線

2018-03-24 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市長初選開打，前陸委會主委張顯耀拋出「翻轉台北市政、對接兩岸經濟」政見主軸，許諾當選市長將重構「台北中心新軸線」，把敦化南北路打造為台北香榭大道，松山機場未來在桃園機場第三航廈完工後，也要廢除改建為台北新都心，近日還將邀辦記者會，以VR（虛擬實境）形式讓外界搶先體驗未來台北。

張顯耀表示，國際上任何大都市都有一個發展中心軸線，像是法國首都巴黎的香榭大道、美國紐約的第五大道、中國大陸北京的長安大街，以及日本東京的新宿大街等，但台北市因為區塊式由西向東漸進發展，分散凌亂，沒辦法展現現代化國際城市面貌。

張顯耀認為，全長約5公里的敦化南北路是台北市地理中軸線，是台北市目前規畫最舒適完整的街道，往北又連結台北市重要門戶之一、腹地廣大的松山機場，有潛力成為「台北中心新軸線」，帶動台北市城市翻轉與商業經濟升級，提高國際能見度。

張顯耀說，重構「台北中心新軸線」，首先要擴大敦化南北路行人徒步區，仿巴黎左岸廣設咖啡座，粗估一年可創造700億產值；其次要集中招商，讓敦化南北路沿線兼具國際精品、時尚流行與在地文創等元素，打造為休閒購物大道。

對於敦化北路北端的松山機場，張顯耀主張， 當桃園機場第三航廈興建完成後，松機就必須遷建，騰出的213公頃空間，其中100公頃改建為台北市中央公園，剩餘空間則打造為台北曼哈頓特區，最為新中心軸線發展腹地，「不遷松機台北沒辦法翻轉」。