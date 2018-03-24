高市議員吳益政宣布投入高市長選舉 尋求在野整合

2018-03-24 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



親民黨籍高雄市議員吳益政今天宣布以「無黨籍」身分投入高雄市長選舉，但要先聽人民的聲音，透過網路讓高雄市民「問到飽」，回答市民提出的每一個問題，了解自己是不是得到高雄市民認同，並且要在7、8月之前與包括國民黨在內的在野勢力尋求整合。

對於吳益政的參選，已宣布爭取國民黨提名參選高雄市長的立委陳宜民表示歡迎，但要到7、8月再整合，可能有點晚。國民黨高雄市黨部主委韓國瑜尊重吳益政的決定，只是覺得如果要一起做民調，可能有所不宜。

吳益政說，這城市不是為任何政黨存在，他2002年擔任市議員以來，一直以城市治理者為出發，不侷限自己只是個市議員，16年32次大會，每一個議程、預算審查，他從不缺席，戰戰競競。

他說議員任內推動高雄厝、太陽能屋頂、高雄市綠建築自治條例、太陽能船、公車電動化等，這都是為了回應氣候變遷以及帶動產業轉型的利基；這幾年，高雄市也吹起了文資保存的風氣，城市開始有了拆與不拆的衝突，在面對不斷出現的衝突矛盾時，城市該往那一種價值發展，突顯領導人的智慧。

吳益政說，高雄地方政治情況讓人擔心，國民黨強烈主導某人，讓其他許多好人才被壓抑，起碼應透過民調才能知道；民進黨在高雄這麼久，幾乎沒遭遇反對、制衡力量，這城市不是為任何政黨所存在。

他表示，民進黨參選高雄市長的人選已經初選民調產生，在野勢力方面可以整合，他站出來是要告訴市民，每一位市民都可以參選，大家一起討論城市的問題、人民的痛苦的在那裡、解決之道為何，找出更好的政見和更好的人，讓市民決定在野勢力由誰來挑戰執政黨。