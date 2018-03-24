藍北市長初選 聚焦松山機場存廢

2018-03-24 13:03 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨台北市長初選開打，松山機場存廢再成議題。已宣布參選的陸委會前主委張顯耀拋出「翻轉台北市政、對接兩岸經濟」政見主軸，主張桃園機場第三航廈完工後，廢除松山機場改建為台北新都心。前立委丁守中也主張廢除松山機場或遷建，改為中繼國宅、經濟發展營運中心、各種經貿會展中心等。

張顯耀表示，若當選市長將重構「台北中心新軸線」，把敦化南北路打造為台北香榭大道，松山機場未來在桃園機場第三航廈完工後，也要廢除改建為台北新都心，近日將舉辦記者會，以VR形式讓外界搶先體驗未來台北。

「不遷松機台北沒辦法翻轉」張顯耀表示，國際上任何大都市都有一個發展中心軸線，但台北市因為區塊式由西向東漸進發展，分散凌亂，沒辦法展現現代化國際城市面貌。

丁守中過去曾主張松山機場應與台北車站成為台北市雙國門，這次再度參選，丁守中認為，桃園機場捷運開通後，松機可廢除或遷建，改作為中繼國宅、經濟發展營運中心。

參選人、現任台北市議員鍾小平也主張廢除松山機場 ，指松山機場造成北市部分區域發展出現不連續的斷裂空間，老房子無法都更。參選人、前立委孫大千則說，各國首都都有一個對外的機場，松山機場對於台北市與商業發展仍有必要性，他沒有打算廢除。