外省版柯Ｐ？藍基層拱管中閔選北市長

2018-03-24 13:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



准台大校長當選人管中閔。聯合報系資料照 分享 facebook 國民黨台北市長初選登記截止，有前立委丁守中、孫大千、陸委會前副主委張顯耀與台北市議員鍾小平四人參選，但被質疑實力不足，難扛母雞帶小雞責任，議員參選人紛自謀生路，黨內甚至再傳勸進准台大校長當選人管中閔的參選聲音。

台北市前副市長邱文祥今天將宣布以無黨籍身分投入台北市長選戰，繼前民進黨籍台南縣長蘇煥智脫黨參選台北市長後，泛藍也陷分裂危機。

國民黨北市基層人士表示，就目前四個人選看來，丁守中出線機會大，但不論哪一個人出線，在地方人氣都實在不行；反倒是台大校長案遭蔡政府打壓的管中閔，能講、敢言，有「外省版柯Ｐ」味道，若能參選北市長才能救黨年底台北市長選情。

不過，國民黨台北市黨部表示，台北市長初選已結束登記，並未登記的管中閔要代表黨參選台北市長，除非被徵召，已無其他可能；但也因為初選作業已經展開，除非初選發生重大爭議，否則也沒有另外徵召空間。

一位參選議員的新人表示，目前四個市長初選參選人，有的不跑地方、有的知名度太低，有的人氣不佳。角逐市議員黨內初選的徐巧芯則說，台北市長參選人提名前，或許可以其他縣市已被提名的縣市長參選人為「代理母雞」，跨境互相拉抬，這樣整體戰術反而比較靈活，也可以提升國民黨整體的氣勢。

黨務人士說，現任議員多是一方之霸，不用母雞，但新人要突圍，母雞光環還是有一定幫助，但這次黨台北市長可能人選實力，確實都有可再加強處，在母雞不強下，議員參選小雞當然自能自求多福，甚至要反過來幫黨協助扛市長選情，把整體票盤衝大。