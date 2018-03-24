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台北市長參選大爆炸 丁守中：證明柯P做得太差

2018-03-24 11:48聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

年底台北市長參選大爆炸，除了藍綠兩黨外，前台南縣長蘇煥智、台大教授李錫錕、台北市前副市長邱文祥都相繼宣布將以無黨籍身分參選台北市長。對此，國民黨台北市長擬參選人丁守表示，這麼多人想要參選，挑戰台北市長柯文哲，這就證明柯P真的做得太差了，引起各方質疑，所以才會有這麼多人表態。

對於參選大爆炸的情形，丁守中則說「天下大亂，情勢大好」。

至於李錫錕、邱文祥參選是否將不利國民黨或藍營票源集結？丁守中則說，台北市民的水準相當高，早就沒什麼民進黨、國民黨或藍綠的區隔，大家都是中間選民，要贏得勝選，就要看政策能否贏得中間選民的認同。

丁守中表示，自己的選戰策略就是按照既定步驟，提出政見，針砭市政，傾聽基層民意，以贏得選民的認同。很多人出來參選，大家就會針對市民關切的問題，對柯P施政出問題的地方加強檢驗或提出見解，也讓更多市民看到，不同陣營的人都不滿柯P施政的成果，證明柯市長3年施政做得真的非常差。

民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智今也不約而同表示，很多人參選是好事，直球對決，萬船齊發，這是台北市過去從來都沒有的光景，這樣子也蠻好的，大家把政策理念說出來。

年底台北市長參選大爆炸，除了藍綠兩黨外，前台南縣長蘇煥智、台大教授李錫錕、台北市...
年底台北市長參選大爆炸，除了藍綠兩黨外，前台南縣長蘇煥智、台大教授李錫錕、台北市前副市長邱文祥都相繼宣布將以無黨籍身分參選台北市長。對此，國民黨台北市長擬參選人丁守表示，這就證明柯P真的做得太差了，引起各方質疑，所以才會有這麼多人表態。圖／報系資料照
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柯P丁守中國民黨柯文哲2018台北市長選舉
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