520前陳歐珀民調要追平對手？議長：沒人理我

2018-03-24 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨中央提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長後，議長陳文昌要求陳歐珀在520前的民調要追平藍營對手，否則請黨中央考慮換人，對此宜蘭縣黨部表示「不可能」，陳文昌也說，黨中央「沒人理我」。

議長陳文昌支持代理縣長陳金德代表參選宜蘭縣長，但陳金德未登記黨內初選，也未獲黨中央徵召，陳文昌日前還到黨中央阻撓提名，並要求延後提名，結果被黨中央請回。

直到黨中央提名陳歐珀之後，他雖然說會全力支持輔選陳歐珀，但是要求520之前，陳歐珀的民調能夠追平國民黨參選人林姿妙，否則要黨中央慎重考慮，重新思考從陳歐珀與陳金德之間，擇優提名。

外界關切是否陣前換將？民進黨縣黨部今天表示，年底選舉五合一包括村里長、鄉鎮市民代表、鄉鎮市長、縣議員及縣長必須聯合作戰，互相拉抬，才能發揮「母雞帶小雞」的整合力量，尤其縣長參選人的角色格外重要，目前少數地區參選人未定，有些甚至必須與陳歐珀討論，所以不可能拖到520後陣前換將。

針對陳文昌要求520前，陳歐珀的民調要追平對手，否則考慮換人一事，他無奈說，黨中央「沒人理我」，由於中央會下令輔選，令不可違，但他希望陳歐珀能講出一套選戰策略、要怎麼選、要如何勝選？要讓大家可以聽得進去，才能全力幫陳輔選。