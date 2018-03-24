國民黨沒錢！ 10幾個選將只能穿250元宣傳服

2018-03-24 10:00 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



台中市國民黨首波宣傳照以「布一樣」為主題，跳脫以往的競選背心，淺藍襯衫展現清新活力。 圖／盧秀燕提供 分享 facebook

今年底九合一選舉，候選人要贏，得學會當「變色龍」？過去各陣營候選人穿著「色彩」分明，如今藍軍改穿淡藍色襯衫，綠軍也有人穿螢光綠，其至改穿粉紅、桃紅衣服，目的全為降低傳統政黨色彩，想多開發年輕人選票。

淡藍襯衫撇老 搶白色選票

盧秀燕與10多名藍營現任議員拍宣傳照，因為國民黨「沒錢」、「沒資源」，挑選1件250元的MIT（台灣製造）襯衫，並選天空藍塑造年輕形象，跳脫藍營傳統色彩。盧秀燕說，天空藍也在凸顯「空汙」問題，希望能找回藍天。

獲得藍營提名的北區議員參選人陳文政，岳父是前議員陳天汶。陳文政說，北區年輕人不少，都覺得國民黨「老」、「沒創新」，以「淡藍」為主色調比較中性、柔和，較能吸引中間選民。

跑攤背心變色 姓名必正綠

民進黨議員參選人林德宇身高188公分，加上螢光綠的顯眼外套，在人群中不看也難。 圖／林德宇提供 分享 facebook

綠營新人為出頭，也在衣服顏色費工夫。曾任彰化縣新聞處長的林德宇參選大里、霧峰區議員，身高188公分的他已很顯眼，還刻意選螢光綠的Polo衫、外套，每次跑攤都是醒目焦點。

北市南港、內湖選區，現任民進黨籍男性市議員王孝維、江志銘、李建昌跑行程穿的背心顏色不一，有的是灰色，也有較醒目的黃綠色，同黨高嘉瑜過去常穿粉紅底色背心，但無論背心是什麼顏色，上面的姓名全是綠色，堅守政黨立場。

粉紅色系吸睛 藍綠女將都愛

台中市中西區參選人陳俞融，選擇粉紅色展現陽光、溫柔的女性特質，配上綠色黨徽，很搶眼。 圖／陳俞融提供 分享 facebook

前台中市長張溫鷹之女陳俞融選中西區議員，該選區綠營參選爆炸，她以亮粉紅色當主視覺，凸顯女性特質，民眾看到「小粉紅」出現，就知道陳俞融來了；她強調，衣服上有黨徽，綠營識別度夠。

民進黨新竹市黨部打美女牌，立委柯建銘助理鄭美娟參選穿著粉紅背心。 圖／鄭美娟提供 分享 facebook

民進黨新竹市黨部打美女牌，推出立委柯建銘的助理鄭美娟搶攻東區市議員。鄭美娟說，穿著粉紅色背心主要是凸顯女性的溫柔力量，有美感的考量，無關選舉大環境利或不利。穿粉紅背心與同黨男性候選人站在一起，萬綠叢中一點紅非常醒目。

國民黨提名的下屆花蓮縣長參選人徐榛蔚，最近也經常穿上粉色系衣服，少了政黨色彩，且更加彰顯女性溫柔特質。

棄綠改穿桃紅 綠海中搶眼

民進黨議員邱素貞愛穿粉桃紅，宣傳車、看板也以此為主色系，在綠油油的同黨競爭者中很突出。 圖／邱素貞提供 分享 facebook

台中市東南區資深市議員邱素貞常穿粉桃紅衣服，看板、宣傳車也是同色系；邱素貞說，粉桃紅象徵女性熱情、溫柔，在綠油油的同黨競爭者中更突出。

前立委黃宗源之子黃永鎮投入民進黨桃園市議員黨內初選，競選背心、外套連同看板等主視覺都是大紅色。他說，上次參選市議員選擇綠色，此次參選為了更搶眼，決定改成紅色，不僅讓大家眼睛一亮，也能從一片綠海中跳脫而出。

民進黨嘉義縣長提名人翁章梁，初選後期改穿桃紅色外套，讓支持者明確辨識「翁章梁來了！」。 圖／翁章梁團隊提供 分享 facebook

民進黨嘉義縣長提名人翁章梁，初選時原本穿著代表民進黨的綠色夾克，後期改穿桃紅色外套。競選團隊成員陳尚雍說，綠色代表民進黨，所以前期穿著綠色夾克，但支持者反映「沒看到翁章梁」，加上初選對手也穿同色系夾克，才決定讓翁章梁夫妻改穿桃紅色夾克，果然成功吸引選民目光。

貞昌橘拚傳承 會多看兩眼

吳秉叡背心多使用橘色色系，是延續蘇貞昌慣用的「貞昌橘」。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

民進黨新北欲參選市長的吳秉叡、羅致政「用色」不同 ，羅致政看板多以綠色為主，吳秉叡選擇行政院前院長蘇貞昌慣用的「貞昌橘」，代表傳承的意味。

吳秉叡說，幕僚覺得看板橘色「亮又舒服」，整個看板沒太多資訊，讓大家能夠眼睛為之一亮。他對顏色沒有偏好，只要看起來比較亮眼，能讓人多看兩眼就有達到效果。

爭取下屆花蓮縣長民進黨內提名的行政院東部服務中心執行長許傳盛，平日走訪基層時，會在襯衫外，穿上寫有名字的亮橘色東辦背心，但細心民眾發現，他最近經常脫掉襯衫，穿上polo衫勤走基層，顯得年輕許多，且polo衫還有多種顏色，隱含花蓮有多樣化族群，不分藍綠的深層意義。

小鮮肉受歡迎 婆婆媽媽愛

時代力量議員參選人簡嘉佑主打「鮮肉」造型，吸引婆婆媽媽關注。 圖／時代力量台中黨部提供 分享 facebook

藍綠選將為了抓住更多選民的心，花不少心思選色，但也有參選人堅持自我形象，有人自己做造型，有人以專業為榮，穿制服亮相。

台中參選西屯區議員的簡嘉佑今年30歲，曾參加太陽花學運。他在立法院當法案助理，每天用髮蠟抓完頭髮才出門，以西裝、襯衫的「小鮮肉」打扮出道，吸引婆婆媽媽關注。

白袍白衣專業 為造型加分

時代力量議員參選人許皓甯是中醫師，他穿上醫師袍強調專業形象。 圖／時代力量台中黨部提供 分享 facebook

選北屯區議員的許皓甯是中醫師，穿白袍拍宣傳照，凸顯專業形象。桃園八德區國民黨市議員參選人朱珍瑤，曾任護理師，過去曾以護士服於競選活動亮相，希望加深在選民心中專業醫護印象分數。

桃園市八德區市議員參選人朱珍瑤（左三），過去曾為護理師，參選期間也曾以護士服亮相。 圖／朱珍瑤提供 分享 facebook

為舒緩台北市大安文山區市議員參選爆炸亂局，國民黨2月底透過黨內協調，安排朱珍瑤轉戰桃園八德區。她說，八德選民相對熱情，每次看到她都會主動問候「看起來年輕」、「還沒結婚，以後會不會嫁不出去」，讓她既感動又好笑。

由於八德民風較純樸，朱珍瑤至今仍未以護士造型亮相，擔心選民無法接受，但在造勢活動安排正妹護士，主打她醫療照護專業能力，增加市民印象，盼未來能在健保與長照議題發揮所長。

（記者洪敬浤、喻文玟、卜敏正、許政榆、張裕珍、戴永華、林家琛、王敏旭、王燕華、翁浩然、陳雅玲／採訪）