女王蜂戰兩黨？ 黃玉芬表態選彰市長

2018-03-23 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化報導



善於捕蜂的彰化縣議員黃玉芬被稱為「女王蜂」，她決定投入下屆彰化市長選舉。 圖／黃玉芬提供 分享 facebook

民進黨、國民黨最近才搞定彰化市長初選，原以為形成兩黨對決，無黨籍縣議員黃玉芬昨天突然決定投入市長選舉，讓彰化市長選舉大戲越來越好看。

獲民進黨提名競選彰化市長的縣議員林世賢。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

林世賢：君子之爭比政見

下屆彰化市長選舉，民進黨決定提名縣議員林世賢，國民黨則由縣議員張東正勝出。對於黃玉芬擬投入彰化市長選舉，林世賢表示，更多人出來選是好事，希望大家都能端出政見，進行君子之爭。

在國民黨彰化市長黨內初選提名勝出的縣議員張東正。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

張東正：會更勤跑基層

張東正則說，每個人都有權利出來參選，他會更勤於跑基層，爭取市民支持。

34歲的黃玉芬家學淵源，善於捕捉虎頭蜂，博得「女王蜂」之名，加上長相討好，被稱做「美女議員」。她擔任市民代表時，就曾投入立法委員選舉，在彰化市拿到1萬2380票，本屆縣議員選舉在彰化市也拿到1萬4735票，選得都很漂亮，實力堅強，不容忽視。

黃玉芬說，她原無意投入市長選舉，是因為長輩及鄉親認為國民黨、民進黨人選都有其局限性，因此一再鼓勵她出來參選，給市民不一樣的選擇。

黃玉芬說，她真心要為市民服務，因此勤於耕耘基層，加上縣議員任內，無論提案或問政都是全面性，包括社福、教育、環保等領域，不會局限在環保等議題，她並認為，彰化市的建設太落後了，「改變不是不可能，要不要做而已。」

不過，黃玉芬雖然表態，但離市長選舉登記時間還長，黃玉芬參選彰化市長是否還會有變數，政壇人士仍在觀察。