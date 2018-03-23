藍新北政見會╱周錫瑋、侯友宜、金介壽 技巧性迴避同框

2018-03-23 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱新北報導



周錫瑋（左）發表完政見離席時，侯友宜（右）剛好到場，倆人「巧妙」隔桌交會而過。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

國民黨新北市初選首場「集會式政見發表會」昨晚在三重老人文康中心登場，現場擠滿多名選民與支持者，參選人周錫瑋、侯友宜、金介壽依抽籤號次上台發表政見，三人都「技巧性」的迴避同框。

抽籤1號的周錫瑋細數在擔任台北縣長任內整治中港大排、建設汙水下水道等市政建設，也表示如果當選市長，要讓新北產業更發達，帶動經濟發展，要讓年輕人在新北市買得起房子。

國民黨新北市長初選首場集會式政見發表會，昨晚在三重老人文康中心登場。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

他強調，他縣長當了5年、離開新北市7年半，但他對這塊土地，再熟悉、再關心不過了，參選訴求是「讓新北贏過台北！」

30分鐘發表政見時間一到，周即下台向主委李乾龍致意，這時抽籤2號的侯友宜適巧進入會場，周即行色匆匆地離開，兩人似乎刻意迴避；侯友宜一上台發表政見，原本坐在台下的金介壽則起身向工作人員表示「出去抽菸」，暫時離開會場，三人明顯刻意不同框，煙硝味瀰漫。

侯友宜暢談「安居樂業」政見主張，並強調捷運建設是新北市發展的大動脈，未來要「捷運作到哪、都更作到哪」，這需要有魄力的人來作，「我就是有魄力的人！」

周錫瑋到場外接受媒體聯訪後折返會場，適巧與發表完政見的侯友宜碰面握手。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

最後發表政見的金介壽則炮口對準侯友宜，抨擊侯將101間套房出租給文化大學學生，一年租金從800萬變成2000萬元，讓學生從窩居變蟻居。金介壽也抨擊侯在警界任職時，與黑道掛勾、黑白不分，炮聲隆隆。