親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投盟帳篷被拆
藍綠各黨拚選戰
台境外通關赴美
深澳電廠案過關
菲離島駐軍爭議
賑災款遭疑濫用
政治
軍事
綜合

藍新北政見會╱周錫瑋、侯友宜、金介壽 技巧性迴避同框

2018-03-23 23:04聯合報 記者陳珮琦╱新北報導

周錫瑋（左）發表完政見離席時，侯友宜（右）剛好到場，倆人「巧妙」隔桌交會而過。 ...
周錫瑋（左）發表完政見離席時，侯友宜（右）剛好到場，倆人「巧妙」隔桌交會而過。 記者陳珮琦／攝影
分享

國民黨新北市初選首場「集會式政見發表會」昨晚在三重老人文康中心登場，現場擠滿多名選民與支持者，參選人周錫瑋侯友宜、金介壽依抽籤號次上台發表政見，三人都「技巧性」的迴避同框。

抽籤1號的周錫瑋細數在擔任台北縣長任內整治中港大排、建設汙水下水道等市政建設，也表示如果當選市長，要讓新北產業更發達，帶動經濟發展，要讓年輕人在新北市買得起房子。

國民黨新北市長初選首場集會式政見發表會，昨晚在三重老人文康中心登場。 記者陳珮琦...
國民黨新北市長初選首場集會式政見發表會，昨晚在三重老人文康中心登場。 記者陳珮琦／攝影
分享

他強調，他縣長當了5年、離開新北市7年半，但他對這塊土地，再熟悉、再關心不過了，參選訴求是「讓新北贏過台北！」

30分鐘發表政見時間一到，周即下台向主委李乾龍致意，這時抽籤2號的侯友宜適巧進入會場，周即行色匆匆地離開，兩人似乎刻意迴避；侯友宜一上台發表政見，原本坐在台下的金介壽則起身向工作人員表示「出去抽菸」，暫時離開會場，三人明顯刻意不同框，煙硝味瀰漫。

侯友宜暢談「安居樂業」政見主張，並強調捷運建設是新北市發展的大動脈，未來要「捷運作到哪、都更作到哪」，這需要有魄力的人來作，「我就是有魄力的人！」

周錫瑋到場外接受媒體聯訪後折返會場，適巧與發表完政見的侯友宜碰面握手。 記者陳珮...
周錫瑋到場外接受媒體聯訪後折返會場，適巧與發表完政見的侯友宜碰面握手。 記者陳珮琦／攝影
分享

最後發表政見的金介壽則炮口對準侯友宜，抨擊侯將101間套房出租給文化大學學生，一年租金從800萬變成2000萬元，讓學生從窩居變蟻居。金介壽也抨擊侯在警界任職時，與黑道掛勾、黑白不分，炮聲隆隆。

侯友宜捷運周錫瑋
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

呂秀蓮挑戰柯文哲：該讓女性來治理台北市了

2018-03-24 00:20

女王蜂戰兩黨？ 黃玉芬表態選彰市長

2018-03-23 23:37

北市／挑戰柯P 李錫錕、邱文祥將宣布參選

2018-03-23 23:09

要求開放參選 呂秀蓮：不會讓民進黨有空間禮讓柯文哲

2018-03-23 19:58

影／北市長選舉 呂秀蓮籲黨開放 姚文智喊快提自己人

2018-03-23 17:54

影／最狂教授錕P 3月25日後不只網紅也是候選人

2018-03-23 17:09

呂秀蓮：參選北市長到底 籲民進黨開放

2018-03-23 17:07

羅致政挺游錫堃再戰新北 吳秉叡：我不會擔憂

2018-03-23 16:03

刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長

2018-03-23 13:25

最狂教授錕Ｐ戰柯Ｐ 李錫錕：25日以後我是候選人

2018-03-23 12:10

回報民調她有「禮」 國民黨桃市黨部譴責

2018-03-23 00:08

北市議員選舉／民進黨中正萬華區7搶4 「初選像大選」

2018-03-23 00:02

民進黨高市議員初選 菊系大贏家

2018-03-23 00:00

北市議員選舉／國民黨反彈四起 港湖區不排除改提5席

2018-03-22 23:58

民進黨基市議員 首波提名10人

2018-03-22 23:40

吳敦義登陸 藍綠各有選舉算計

2018-03-21 16:32

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-16 12:33

百里侯戰情／陳明文：讓野百合世代遍地開花出征

2018-03-14 16:26

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

馬英九率前國安高層向繆致哀 李來希：忘恩負義傢伙

2018-03-23 12:29

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

2018-03-23 11:24

若在台事前入境美國 桃機：機上別想買免稅商品

2018-03-23 10:50

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

2018-03-23 09:00

繆德生愛女悼念「送最愛我及我最愛的男人離開」

2018-03-23 08:05

繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

2018-03-23 08:00

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25

北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由

2018-03-23 16:47

綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？

2018-03-23 16:18

太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27

刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長

2018-03-23 13:25

「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸

2018-03-23 18:05

北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費

2018-03-23 17:14

公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語

2018-03-23 20:04

警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限

2018-03-23 12:51

送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」

2018-03-23 22:25

哀悼繆德生遊行出現五星旗 黃重諺：社會需高度警惕

2018-03-23 11:56

謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部

2018-03-23 12:11

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

在台「入境美國」 桃機：機上將不能買免稅品

2018-03-23 13:38

傅崐萁質疑台南也挪用善款重建 賴清德：傅縣長誤會了

2018-03-23 09:26

繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議 賴揆：重要的是旌忠

2018-03-23 12:21

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

2018-03-23 14:27

深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處

2018-03-23 07:04

八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除

2018-03-23 17:22

影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人

2018-03-23 13:42

【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?

2018-03-23 16:56

乾淨的煤到底是啥？ 賴清德教學：clean coal

2018-03-23 23:58

正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關

2018-03-23 15:04

傅崐萁：民進黨政府放狗咬人

2018-03-23 13:32

菲軍雅米島建基地 國軍海巡宣示確保我漁民權益

2018-03-23 18:17

公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」

2018-03-23 14:25

影／勞長突擊桃機二航廈擴建 11缺失罰36萬當場停工

2018-03-23 13:32

柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法

2018-03-23 20:53

雅米島菲駐軍爭議 外交部:持續向菲表達我方嚴正立場

2018-03-23 16:47

蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾

2018-03-23 18:06

美境外入境審查 目前8國18據點實施

2018-03-23 20:51

赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33

影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域

2018-03-23 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top