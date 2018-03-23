北市／挑戰柯P 李錫錕、邱文祥將宣布參選

2018-03-23 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台灣大學政治系教授李錫錕昨接受廣播主持人黃光芹專訪時表示，明天宣布參選，前天已將戶籍遷至北市，他是國民黨終身黨員，雖以無黨身分參選，但從未想過把國民黨當對手，他的對手是台北市長柯文哲。而北市前副市長邱文祥，今天也將宣布以無黨籍身分參選北市長。

台大政治系教授李錫錕(右)接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

邱文祥今正式宣布參選，強調中道、奉獻、創造、希望。上午先在臉書粉絲團良醫治台北，發表「台北市政、即刻救援」競選宣言；下午在台北文創大樓，公布12項參選政見主軸，並提出大巨蛋續建問題解決方案。邱文祥表示，同樣是醫師參選，台北市民可以有更好的選擇。

柯文哲對手再添一人，台北市前副市長邱文祥將宣布參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李錫錕昨說，25日已租好場地舉辦感謝祭，謝謝一年來在網路支持鼓勵他的朋友，容納500人的會場報名已經滿了，現場除了對話、回答問題，還會提出未來核心的政見方向。

高齡70歲的李錫錕為國民黨終身黨員，他說，未來去中選會登記，沒寫國民黨，自然就是無黨。至於明天他宣布參選，也是以無黨身分、代表白色力量參選。 至於有人認為他年齡太大，他說，美國總統川普、前總統雷根年齡也很大。

李錫錕說，他在網路的支持者高達70多萬人，其中死忠粉絲約20萬人，大多是40歲以下的年輕族群，很多人都說他跟柯文哲有得拚。

但主持人黃光芹質疑，20萬人不足以當選市長，李說，3月25日以後，他就不是網紅，而是候選人，有義務向全體市民表達他的參政訴求。