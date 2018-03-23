要求開放參選 呂秀蓮：不會讓民進黨有空間禮讓柯文哲

2018-03-23 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮說，她是絕對認真要選台北市長。 中央社 分享 facebook

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天表示，她是認真參選，「不會給民進黨有多餘空間作禮讓」。她還說要挑戰民進黨「這幾年陷入非常危險的民主機制」，要求「開放」讓想參選的人自負其責，各自爭取選民支持，「我會繼續選到底！」

呂秀蓮今天舉行「台北市政」發表會，公布首波政見，包括普建計程車休息站、恢復台北市長柯文哲取消的重陽敬老金、推動好管家專案、讓台北市處處都是花等。

由於傳出民進黨仍可能與柯文哲合作，呂秀蓮嗆聲：「不會給民進黨有多餘空間作禮讓」，並表示「該是讓女性來治理台北市的時候了」。

呂秀蓮表示，過去除了陳水扁，民進黨從來就沒膽識挑戰台北市長選舉，「但我非常堅持」。她說，一個國家的首都沒落，這個國家注定沒有前途；她的一生，該當的都當過了，當不當市長不重要，她沒有眷戀權位，但為了台北市民的福利，更為了台灣的安危禍福，希望大家一起來「固守台北市」。

對於民進黨雙北市長人選徵召時程可能壓到最後，呂秀蓮表示，這樣「太好了」，她正想提倡乾脆「開放」，讓想選的人都出來。她說，政黨自己沒有更好的方式替選民選出最好的候選人，「乾脆放棄，就是我講的開放」。

呂秀蓮指出，過去會希望政黨趕快提名定了，那是有一個非常完善的機制；但若這個機制根本不完善，出現嚴重的瑕疵，就讓想選的人自負其責，「龜兔賽跑，很難知道輸贏，要看11月24日（投票日）選民的取向，不是看今天」。

除了要求「開放」，呂秀蓮也提到，黨內初選採「全民調」，沒有不紛爭的，因為民調充滿玄機，還不如由全體黨員基於對黨的效忠、政治理念來決定，可信度比較大。

她說，改成全民調之後，曾問過候選人，花了上千萬元、甚至請影歌星助陣，呼籲選民支持，但那些人有沒有接過電話？「幾乎沒有啦！這個民調難道是向空氣做的嗎？是向鬼做的嗎？還是向敵人做的？」