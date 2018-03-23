最狂教授錕Ｐ戰柯Ｐ 李錫錕：25日以後我是候選人

2018-03-23 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台大政治系教授李錫錕上午接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，他表示昨天已經將戶籍遷至台北市，他是國民黨終身黨員，雖然以無黨身分參選但從未想過把國民黨當對手，他的對手是台北市長柯文哲。

李錫錕指出，他在25日租好場地舉辦感謝季，謝謝一年來在網路的支持鼓勵他的朋友，500人的會場已經滿了，現場除了對話、回答問題，還會提出未來核心的政見方向。

李錫錕認為他的網友有70幾萬，至於核心的支持者，也就是無論說怎麼都會按讚的約有20萬，但是否網路人氣會化為選票，李錫錕認為要看距離，他教政治學轉到政治圈並不遠，雖然20萬不足以當選台北市長，但未來會提出政見。他有老中青的支持者，且現在大多偏向40歲以下，和柯文哲有得拚。

李錫錕說，他3月25日以後就不是叫網紅，而是候選人，讓市民支持他 ，他的政見有二類，一是行政上，他會維持現狀，讓台北市市府繼續運作，他只要要用人唯才，另外比較重要的是施政方向。另被問到是否會恢復被柯文哲取消的敬老金，李認為重陽金是精神上重於實質，但是否恢復，還要再看、再溝通。

至於前副總統呂秀蓮要選，被稱祖母綠，李錫錕今年也70歲了，他說，川普、雷根年齡也很大。另外談到國民黨台北市議員選舉提名31席不過半的爭議，他認為國民黨因為怕輸，就會謹慎，但會沒有冒險的DNA，就是不狂。

主持人問他，參選會分到丁守中的票，李錫錕說，他無法評估。