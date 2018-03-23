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民進黨高市議員初選 菊系大贏家

2018-03-23 00:00聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

高雄市長陳菊提攜的子弟兵，有六人穩獲民進黨提名參選高市議員，被認為菊系影響力仍在...
高雄市長陳菊提攜的子弟兵，有六人穩獲民進黨提名參選高市議員，被認為菊系影響力仍在。 圖／民進黨高市議會六小福團隊提供
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民進黨高雄市議員初選昨天結束，「菊系」成為大贏家，約十七人確定提名，人數最多，市長初選時力挺立委陳其邁者次之，至少十一人進榜；前總統陳水扁兒子陳致中則以選區民調第一勝出，再度擠下對手吳銘賜。

此外，初選告一段落後，下屆議長之爭也浮上檯面。民進黨籍現任議長康裕成獲得菊系支持，爭取連任充滿信心，現任副議長蔡昌達在市長初選時力挺陳其邁，被視為康裕成未來可能的對手，他說，一切順其自然；國民黨則以上屆議長許崑源出馬呼聲最高。

「後陳菊時代」高雄市議會席次布局，現任市長陳菊和下屆市長參選人陳其邁都在初選中大力輔選，與陳菊合照宣傳、陳菊陪同掃街的參選人約十七人，包括陳菊子弟兵「六小福」高閔琳、李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰、許乃文全獲提名，展現陳菊主政高雄市府十二年的影響力。

陳其邁參選高市長初選時，力挺他的現任議員和其他參選人約十一人獲提名，包括現任副議長蔡昌達、陳致中、連任三屆的周玲妏等。

市議員初選，陳其邁和陳致中聯手拜票數次，前總統陳水扁並踩中監紅線上台為兒子助選；結果陳致中在前鎮、小港區的初選中，以支持度廿四點三八奪冠，同選區菊系許乃文民調也衝到第二，現任議員吳銘賜被擠出榜外、變成「落選頭」。

「謝系」現任議長康裕成、議員張豐藤、陳信瑜獲提名；立委趙天麟的「大高雄天團」有兩人出線。

市黨部主委黃彥毓說，高雄市議員應選六十六席，包括原住民選區，民進黨將提名卅八人參選議員，目標席次過半。

陳菊陳其邁陳致中民進黨趙天麟
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