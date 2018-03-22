北市議員選舉／國民黨反彈四起 港湖區不排除改提5席

國民黨北市議員提名不過半繼續延燒，士北區新人希望黨給新人機會。 圖／國民黨台北市議員擬參選人顏群晃提供 分享 facebook

國民黨台北市議員提名31席不過半，繼南港區黨部主委王派清向市黨部請辭抗議之後，反彈聲四起，部分南港區的里常委、書記等幹部也醞釀請辭。台北市黨部主委黃呂錦茹昨天鬆口表示，不排除港湖區提名從4席增至5席。

國民黨北市議員初選領表昨天結束，松山信義區國民黨現任市議員陳孋輝昨天未領表，確定不參選，由助理李煥中領表參選。松山信義區提名6席，新人僅1席空間，陳孋輝放棄連任，新人有2席空間。

議員選舉新人參選爆炸的士林北投區應選13席，目前國民黨擁有現任議員3席，但只提4席，新人只有1席空間，競爭激烈。

新人顏群晃說，這是踐踏新人，而不是培養新人，國民黨如何贏回北市執政？國民黨港湖區市議員擬參選人游淑慧說，國民黨在港湖有5席的實力，可以拉下民進黨1席。

外界認為當天開會討論提名席次時，議長吳碧珠帶副議長陳錦祥到場，主導提名也有交棒議長之意，黃呂錦茹昨說，吳碧珠是出於好意，認為港湖區應提名4席比較穩健；雖然這次僅提31席，但未來透過與友軍合作，仍會一起保住議長、副議長。

黃呂錦茹昨表示，她有聽見基層的聲音，現正觀察港湖區的凝聚力，如果區黨部認為有能力再拿1席，不排除港湖區恢復提名5席，新人將有2席空間。

請辭抗議的王派清表示，根據民調評估，港湖區提名5席可以上，3月18日區黨部於南港公園擴大舉辦千人慶生會時，他也當場向選民說明5席的可能性。他說，當初黨給大家的承諾是「市長選上、議員過半，里長全壘打」，但是光是市議員要過半，就做不到，盼市黨部給個交代。

不過，一位國民黨現任議員表示，年底藍營選情並非如外界樂觀，票源恐被新黨和其他小黨分散，而且過去的選票也未必會回流，提名不宜太樂觀。