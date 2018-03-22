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喚游錫堃出戰新北 羅致政：團隊願改弦易轍

2018-03-22 16:57聯合報 記者胡宥心╱即時報導

原有意爭取民進黨新北市長提名的立委羅致政昨在臉書表態力拱前行政院長游錫堃出征新北。他今加碼稱，如游願意出面，「我的團隊，一夜之間都可改為支持游院長、轉到游的團隊。」

新北市綠營陷入集體焦慮，因為檯面上有意參選新北市長包括立委吳秉叡、羅致政，難以撐起母雞角色帶小雞，基層近日力拱游錫堃出戰新北市，羅致政下午透露，他今午找團隊各區秘書吃飯，詢問如果游錫堃願意出來選，大家改為「游錫堃團隊」能否接受？團隊都鼓掌支持，「沒有一個人「Say no」。

一位熟悉新北選情的民進黨人士分析，新北市議會黨團日前力拱游院長出征，主要是著眼於「游輔選不分藍綠」，但如是前行政院長蘇貞昌出馬，恐怕只會照顧蘇系的市議員。

該民進黨人士認為，此局的關鍵是游錫堃，雖然現在蘇貞昌的民調比游錫堃高，但這一點都不意外，只要游真正「表態」，不認為其民調會輸給蘇，且2014游錫堃已經選過一次，團隊、組織都還有，現在要選就能立刻上手。

黨內人士進一步表示，游錫堃萬一真的表態，同樣被黨內力拱的蘇貞昌也會面臨表態與否的問題。屆時，如果蘇亦表態願意出場，恐怕會被國民黨做文章，指「吳秉叡果然只是暖場。」

喚游錫堃出戰新北，民進黨立委羅致政稱游出來團隊願改弦易轍。報系資料照
喚游錫堃出戰新北，民進黨立委羅致政稱游出來團隊願改弦易轍。報系資料照
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