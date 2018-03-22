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韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的

2018-03-22 15:02聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜因缺乏資源，遲未宣布參選高雄市長，他在日前接受網路節目專訪，拋出向選民借錢打選戰的想法。韓國瑜新聞網及粉絲專頁今天在臉書貼文，將韓國瑜的想法公布，並預告將公布帳號，立即引來支持者的回響，紛紛留言表示要捐錢，還要韓國瑜趕快公布帳號。

韓國瑜向您借30元，需要百萬市民支持...讓高雄不一樣(大家反應熱烈...但請讓韓國瑜按照程序走..帳號請多等幾天)。

看到韓國瑜新聞網專頁公布訊息，一百八十多位支持者紛紛留言表示願意借錢甚至直接捐錢給韓國瑜，有人說，人心大振 戰鬥力爆棚；有人留言：但要小心明退黨綠的奧步，花蓮捐款事件你們就知道他們有多可怕，無孔不入，韓總，小心應戰；還有粉絲「拜託韓市長救救我們高雄人」；也有人表態：「支持您，年底全國人民送您進高雄市政府我一定匯款給你，請趕快告訴我你的帳号。」

國民黨中央委員陳若翠在專頁發文表示， 民進黨自認下屆高雄市長已經是囊中之物，選舉過程越平靜，對民進黨候選人的選情越有利，韓國瑜有事沒事出來興風作浪，民進黨最討厭韓國瑜的「不聽話」了。據統計，韓國瑜在3月19日舉行記者會，現場的電視攝影機共有16台之多，這帶來了多少選舉廣告效果！

陳若翠指出，聽完韓國瑜的解釋，高雄藍營支持者的熱情同時也被點燃，他們紛紛打電話到高雄市黨部，要捐款給他作為競選經費。另外，對於競選經費的籌措，在窮則變、變則通的情況下，他的腦袋瓜子又冒出了新的招式。韓國瑜在3月20日參加東森新聞「雲端最前線」的節目中指出，他假如參選高雄市長，可能會先向選民借錢，等到選舉結束，再用選票補貼款來償還借款。

陳若翠表示，根據公職人員選舉罷免法第43條的規定，「當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數3分之1以上者，當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數2分之1以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。」

陳若翠指出，舉例來說，假如韓國瑜預估今年底在高雄市長選舉的得票數可以達到70萬票，未來便可領取選票補貼款2100萬元，他以選票補貼款作為擔保，向選民借錢，每個單位30元，如此不僅可以籌措到部分經費，這些借錢給韓國瑜的選民，今年底的選票會跑掉嗎？韓國瑜的禿頭，果然不是禿假的！

陳若翠表示，大家都說，民進黨就是會選舉，選舉花招層出不窮，今年底的高雄市長選戰，假如是韓國瑜對上陳其邁，屆時大家可能不禁要懷疑，韓國瑜怎麼越來越像民進黨，陳其邁卻是越來越像國民黨？這場選戰還真令人期待。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜因缺乏資源，遲未宣布參選高雄市長，他在日前接受網路節目...
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜因缺乏資源，遲未宣布參選高雄市長，他在日前接受網路節目專訪，拋出向選民借錢打選戰的想法。圖／報系資料照
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