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通過初選 陳致中：年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰

2018-03-22 12:46聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁的兒子陳致中民進黨高雄市議員初選中以24.38%的受支持度獲勝，他即在臉書PO文感謝前鎮、小港區鄉親的支持，並強調年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰，他會加倍打拚。

陳致中確定通過初選後在臉書PO的感謝內容如下：

「感謝前鎮小港鄉親賜予致中最大的溫暖

面對年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰

正義出擊、高雄全勝利、議會拼過半

致中ㄧ定會加倍打拼，竭盡心力，用熱情與行動報答所有的鄉親朋友！

並拜託人民頭家不吝給我牽教指導」

前總統陳水扁的兒子陳致中在民進黨高雄市議員初選中以24.38%的受支持度獲勝，他...
前總統陳水扁的兒子陳致中在民進黨高雄市議員初選中以24.38%的受支持度獲勝，他即在臉書PO文感謝前鎮、小港區鄉親的支持，並強調年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰。圖／陳致中提供
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陳致中民進黨選舉
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