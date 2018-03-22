通過初選 陳致中：年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰

2018-03-22 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁的兒子陳致中在民進黨高雄市議員初選中以24.38%的受支持度獲勝，他即在臉書PO文感謝前鎮、小港區鄉親的支持，並強調年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰，他會加倍打拚。

陳致中確定通過初選後在臉書PO的感謝內容如下：

「感謝前鎮小港鄉親賜予致中最大的溫暖

面對年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰

正義出擊、高雄全勝利、議會拼過半

致中ㄧ定會加倍打拼，竭盡心力，用熱情與行動報答所有的鄉親朋友！