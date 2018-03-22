國民黨北市議員提名不過半 孫大千批：保障肉腳

2018-03-22 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市議員提名不過半，引發熱議，市長擬參選人孫大千在臉書開砲，批評是「保障肉腳」的提名策略，扼殺新人的參選空間，國民黨未來還有什麼臉來號召年輕人投入參與。

孫大千說，身為一位台北市長黨內初選的參選人，一旦說出了心裡話，必然會得罪一大票黨內的前輩和同志，初選勝出的機會恐怕更加渺茫。但實在忍無可忍，不吐不快。寧鳴而死，也不默而生。

他籲請國民黨中央立即對台北市議員提名策略進行調整和補救，重新找回中國國民黨應該有的骨氣、志氣和勇氣。

孫大千表示，看到台北市黨部所公布的「名為保守，實為保障」的提名策略，他提出下列幾個問題：

第一，原本台北市黨部的提名規劃是以過半席次，也就是32席為基礎。到底是哪些人在最後關頭運作翻盤的？

第二，黨中央是基於什麼樣的考量，竟然可以默不作聲，放任縱容？

第三，是哪些台北市議員日前出面放話，以罷免台北市黨部主委來施壓限縮提名席次的？如果多提名一席新秀就會落選，這樣子的市議員真的可以被視為是本黨的「強棒」嗎？

第四，國民黨現任的台北市議員不是號稱「精英雲集」嗎？這樣子「保障肉腳」的提名策略會不會太侮辱了他們啊？

第五，現任議員已經被保障提名了，現在還要扼殺新人的參選空間。試問國民黨未來還有什麼臉來號召年輕人投入參與呢？