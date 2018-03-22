提名沒過半未戰先怯？回顧藍首都之戰 一葉知秋

2018-03-22 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／報導



國民黨台北市議員提名未過半的策略，被黨內批評過度保守。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底縣市長選舉台北市「首都之戰」，國民黨台北市長進入初選提名階段，但即使如此，市長參選人黨內評估的最強棒未參選，黨內乃至藍營內部雜音持續不斷。面對市長選情的憂心，在市議員提名部分，最後決定提名31席，也未超過台北市議員總計63席的過半，「未過半提名」的策略被黨內批評過度保守，讓「首都之戰」淪為全面「只守不攻」，整體氣勢上未戰先怯，但黨內也有人引歷史經驗，認為不好大喜功求最大勝選席次，才是國民黨再起之路的「務實之道」。

●議員提名保守 縣市長提名人「回鍋」也破紀錄

除了台北市，桃園市議員的提名席次比上屆大幅減少，在地方也早引發過度保守的反彈。

不僅如此，在年底縣市長選舉提名布局上，目前已完成提名的13個縣市，包括新竹市的許明財、嘉義市黃敏惠及最新提名的澎湖縣賴峰偉，都是「回鍋」再參選縣市長。雲林縣提名的張麗善及基隆市提名的謝立功，上次選舉都曾代表國民黨參選但落選。

問鼎年底百里侯，國民黨澎湖前縣長賴峰偉（左起，賴峰偉提供）、嘉義前市長黃敏惠、新竹前市長許明財都想參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

提名前縣市長和前候選人「回鍋」再參選縣市長，對國民黨選情是否有助益，此一過去國民黨未見的提名策略是否也「過時保守」，黨內也有兩極看法。回鍋有過去執政包袱，舊面孔缺乏新意，難以讓選民有更新期待，但老將有基本實力，若能換新裝意重新出發，況且在對手執政不佳的情形下，出現交叉對比，在勝選為最大考量下，出保守牌也是不得不的選擇，即使不是好牌，但卻是能「贏」的牌。

●過去6屆台北市議員選舉 國民黨當選從未過半

從歷史數據分析，從1994至今，過去6屆的台北市議員選舉，國民黨只有在2002年未提名過半，但不管有沒有提名過半，國民黨從1994年民進黨在台北市執政，加上新黨成立，政黨版圖改變後，就從未在台北市議會取得過半當選席次。

國民黨台北市黨部公布市議員初選期程。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1994年第7屆台北市議員選舉，國民黨提名50席，選舉結果當選20席。1998年第8屆，國民黨提名32席，當選23席。2002年第9屆，國民黨提名22席，當選20席。2006年第10屆，國民黨提名27席，當選24席。從第7屆到10屆，這時台北市議員的總席次是52席。

2010年第10 屆開始，台北市議員總席次增為63席，國民黨在這屆提名33席，最後當選31席，以1席以差仍拚不了過半。

2014年第12屆，國民黨提名34席，最後當選28席，這一年，國民黨在地方選舉遭遇最大挫敗，2016年不但再度失去中央執政權，也葬送立法院國會過半席次。

國民黨副主席郝龍斌（左二）批評，提名不過半的選戰策略有問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●保守還是務實？要看國民黨「屁股有多大！」

針對台北市黨部的保守提名策略，黨副主席郝龍斌批評，即使在在2014年，國民黨都提名過半的34席，現在數據顯示國民黨絕對比當時氣勢好很多，為甚麼保守提名、提名不過半，這個選戰策略是有問題的。

保守還是務實？黨內各有看法，但可先回顧一段歷史。

1994年，國民黨在台北市長敗選，民進黨陳水扁當選台北市長，當時的新黨竄起，在趙少康掛帥參選台北市長帶動下，新黨最後破天荒當選11席台北市議員，分解的藍營也注下國民黨此後再無法在市議會過半的命運至今。

國民黨黨內大老直言，台北市議員提名，更重要布局應是著眼在未來的議長選舉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1998年，接連在縣市乃至首都台北市敗選的國民黨，面對在野黨「以地方包圍中央」已攻破首都城池，國民黨在台北市推出明日之星馬英九挑戰陳水扁，當時為了展現一鼓作氣收復失土的決心，儘管面臨1994年大挫敗，國民黨在台北市仍提名過半的32席，希望一舉奪過議會過半席次。但即使有馬英九光環加持，最後國民黨仍只當選23席，只比上屆多了3席。

2000年，輸了台北市長的陳水扁當選總統，國民黨首度失去中央執政權，選後宋楚瑜成立親民黨，藍營再次分裂。

2002年，馬英九尋求市長連任，聲勢如日中天，藍綠幾無可挑戰他的對手。但面對新黨之餘，新成立的親民黨當時氣勢甚至要凌駕國民黨，加上首度失去中央執政，國民黨為保留元氣，徐圖再起，在台北市議員首度未過半提名22席。

●黨內大老：選舉不是比聲音大 是比拳頭實力

黨內大老指出，2002年的台北市黨部主委，就是丁守中。歷經1998年馬英九取回台北市政權，但2000年卻首度痛失中央執政權，國民黨思維更加徹底轉變，丁守中當時認為，與其提名多但落敗也多，不如減少提名，目標放在求勝選和當選率，他認為，這才是選戰「務實之道」。

台北市長選舉逐漸加溫，丁守中（中）爭取國民黨提名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黨內大老進一步舉例指出，1998年大家看到馬英九高人氣，議員新人參選拼出頭，在台北市中正萬華區，現任3席加了一席提名，黨內高層還要再加1席，最後原本可上4席變成「提5剩3」，新人、老將一起倒。

黨內大老表示，國民黨現在的處境，應以1998年到2002年為殷鑑，穩步再起才是務實之道。但包括郝龍斌在內的其他黨內人士則顯然持不同看法，認為在民進黨執政無力，民怨升高且國民黨聲勢正往上之際，台北市長選舉又是如此關鍵，不過半提名的策略大有問題，更未能展現國民黨在2020「重返執政」應有的格局和企圖心。

●只有市長候選人強 議員選情才可能被帶起來

首都之戰，對國民黨年底選舉的重要性不言可喻，台北市議員多提名，除了拚過半席次保住議長，也希望透過眾星拱月的方式，聯合競選拉抬市長候選人的選情。

但黨內大老直言，眾星拱月，那是「癡心妄想」，政治是現實的，只有市長候選人強，母雞帶小雞，議員選情才有可能被市長帶起來，小雞才會跟著母雞，母雞不強，小雞「隨人顧性命」，自顧都不暇，誰還會去管什麼星不星，月不月的。

另外，以國民黨目前處境，台北市議員提名，更重要布局應是著眼在未來的議長選舉，特別是現任議長吳碧珠連任與否，若吳不連任，未來的議長人選及其與友黨的關係，才是各選區提名布局的真正關鍵和考量所在，這也才是真正的「門道」。

1998年連續當了7屆台北市議員、近10年台北市議長的陳健治(左)將議事槌交給新議長吳碧珠，告別台北市議會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1998年，國民黨推出馬英九，取回台北市政權大有可為，在市議員過半提名，就是為了要說服當時的議長陳健治連任，但陳健治最後還是不選，並且決定交棒給「吳碧珠」，陳健治不選的原因只有一句話，「當一個陽春議員，不如不要選」。

選舉結果，國民黨未過半，議長選舉前，國民黨高層帶著吳碧珠，徹夜與新黨主席郁慕明談判，最後才達成共識，由吳碧珠參選議長，新黨的費鴻泰選副議長。

一晃眼又要20年了，年底台北市選舉，國民黨氣勢回來了嗎，看到重返執政之光，應該大步向前拚勝選，抑或保守步步為營求再起，當年出道還是「小姑娘」的吳碧珠如今是否也感受到陳健治老議長當年不如歸去的「心境寫實」，答案應該很清楚了。