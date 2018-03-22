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民進黨宜蘭徵召3將 羅東鎮長人選未定

2018-03-22 00:25聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣議員張明華（右）獲徵召，將代表民進黨參選五結鄉長。 圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣議員張明華（右）獲徵召，將代表民進黨參選五結鄉長。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨宜蘭縣黨部公布年底選舉的新一波參選名單，徵召縣議員張明華參選五結鄉長，徵召前縣議員林水金出戰壯圍鄉長，至於眾所關切的羅東鎮長人選目前難產，議員部分，徵召未登記的縣議員吳宏謀參選礁溪議員。

至於「三鄉聯盟」的三星鄉長黃錫墉、冬山鄉長謝燦輝及員山鄉長江永和，3人去年協調由謝燦輝代表該聯盟投入縣長黨內初選，如今黨中央提名立委陳歐珀參選縣長，3人可能脫黨轉戰縣議員，選情競爭更加激烈。

宜蘭縣議員吳宏謀（左一）未登記，仍獲民進黨徵召選議員。 圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣議員吳宏謀（左一）未登記，仍獲民進黨徵召選議員。 圖／聯合報系資料照片
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縣黨部先前已公布二波參選名單，上周再度討論未提名選區。全縣以選舉人數來看，宜蘭市是最大選區，月前已提名現任市長江聰淵角逐連任，選情穩定看好，至於羅東鎮選舉人數僅次宜蘭市，因屬藍營票倉，黨部最近討論後仍無法決定人選。

宜蘭縣議員林水金獲民進黨徵召參選壯圍鄉長。 圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣議員林水金獲民進黨徵召參選壯圍鄉長。 圖／聯合報系資料照片
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鄉鎮市民代表部分，縣黨部表示，有鑑於冬山鄉第一選區是綠營重要票倉，目前沒人登記，為了不讓對手有機可乘，決議徵召冬山鄉代表會主席黃強呈繼續出征。

其他鄉鎮市民代表選區，徵召現任鄉代李柏瑨參選五結鄉第五選區鄉民代表，爭取連任；徵召賢文里長游本全參選羅東鎮第四選區鎮民代表、同意游閔吉登記參選冬山鄉第一選區鄉民代表。

縣黨部表示，5、6月將進行縣黨部主委、黨代表及執評委改選，因改選任務繁忙，近期不會再討論公布徵召名單，因此羅東鎮長提名人選，可能延至6月底或7月，待新任黨部主委與縣長參選人陳歐珀共同研商確認再公布。

選舉陳歐珀江永和江聰淵民進黨
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