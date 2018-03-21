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澎湖縣長選舉 藍綠同為縣長級精彩可期

2018-03-21 22:15中央社 澎湖縣21日電

年底澎湖縣長選舉，民進黨提名由現任縣長陳光復尋求連任，國民黨則確定提名前縣長賴峰偉回澎參選，藍、綠縣長參選人，同為「縣長級」人選，實力勢均力敵，年底激烈選戰，精彩可期。

澎湖縣長選戰，少見的是，在2001年賴峰偉競選連任時，當年陳光復返澎挑戰，選舉結果，賴得票2萬2094票，陳光復獲得1萬4447票，順利連任，但在時隔16年之後，今年變成賴峰偉回來挑戰連任的陳光復，政治的變化，令人莞爾。

澎湖縣長選戰，除了藍綠人選確定外，現任馬公市長葉竹林今天對於參選縣長或市長仍未做最後決定，表示不排除任何可能；除此之外，前國民黨部主委鄭清發、澎湖科大主任秘書吳正隆、旅台企業家陳大松、許明仁等人，都表示將以無黨身分參選到底，絕不缺席，頻頻出席各種公開場所爭取認同，澎湖縣長這一戰，將會是多人競逐局面，選戰熱鬧滾滾。

澎湖縣長一戰，民進黨中執會早在去年底就完成提名現任縣長陳光復競選連任，國民黨的人選，卻一變再變，原本中央最屬意有勝選希望的議長劉陳昭玲，但因家庭因素宣布不選後，現任副議長、也是中常委的陳雙全也早早佈局，在尊重議長的決定後，動作轉趨積極。

其中，還傳出前立委也有意參選，使得中央與地方黨部從今1月底起，歷經多次民調與整合協調，一直延宕到今天，才確定徵召前縣長賴峰偉再披戰袍，期盼澎湖能藍天再現。

賴峰偉在擔任縣長之前，84年回澎擔任縣黨部主委，86年參選13屆縣長和連任第14屆，至94年擔任澎湖縣長任內，推出「消除亂象、激發能量」，任內率先推出撿骨進塔，遷移2萬3000多座墳墓、解決濫採砂石、取締毒炸魚與三層網、清除海底覆網等施政作為，至今都令人津津樂道。

不過，陳光復在本屆短短3年多的任期施政中，包括返鄉設籍人口、出生率、觀光人口等均大幅成長，更著重在社會福利，除了敬老津貼、營養午餐加碼、生育補助357政策與縣籍大專生助學交通補助，社區長照關懷據點與老人餐食等與民生最直接的政策，直接全民受惠，是最佳的政績。

另外，打造澎湖首座遊艇港、花海、龍門布袋通航，建設看不見的下水道工程、縣道側溝加蓋、金龜頭文化園區，更與國內多家大型醫院策略聯盟等等。

澎湖下屆縣長選舉，截至目前為止，呈現多人競逐局面，除了多位無黨人士表態積極參選外，前任縣長與現任縣長對決，將是選戰的超級戰區，精彩可期。

澎湖陳光復賴峰偉
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