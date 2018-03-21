4月決定是否參選 韓國瑜：曾永權要我別再搞防空演習

2018-03-21 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前欲登記領表參選台北市長，隨後又撤回，引發熱議。韓國瑜下午到立法院拜訪老同事、國民黨桃園市長擬參選人陳學聖，他表示黨主席吳敦義要他「顧全大局」，黨中央也承諾會給南部選舉資源，因此，最快會在4月上旬宣布是否角逐高雄市長。

韓國瑜表示，登記領表後的第一時間，吳敦義致電要他「顧全大局」，他拜託吳一定要給南部資源；曾永權隨後也來電允諾「會重視南台灣資源」，所以「這樣就好了」、要他別再「搞防空演習」。未來他會扮演好主委身份，全力輔選35名市議員。

韓國瑜也解釋，當時突登記領表並非文件不齊才撤回，是自己擔任高雄市黨部主委6、7個月，深諳為五斗米折腰，問題是「米缸根本是空的」，連起步都沒有辦法，他無力回天，才有這麼大動作。

至於何時會表態要不要選高雄市長，韓國瑜說，目前他的戶籍仍在新北市中和，一旦決定參選必定會遷，離最後期限7月23日，時間還很寬裕，近日會再做最後考量，等問題釐清後就會定案，最快4月上旬對外說明。

對於外傳高層不滿韓國瑜先斬後奏，放話要讓韓國瑜連市黨部主委都做不下去，韓則回應，看黨中央的決定，若他們覺得不好，「一個命令、一個電話我就走人」。