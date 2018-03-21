她以岳飛與12道金牌 形容國民黨北市議員席次縮減

2018-03-21 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國民黨原規畫六都市議員選舉要大幅年輕化、新人化，昨天北市議員提名席次確定縮減引來討論與批評；有意參選南港內湖區議員的郝龍斌辦公室主任游淑慧，今天下午還在臉書以「岳飛與12道金牌給我們的啟示」為題，說明席次縮減的原因，更諷刺地指出，民進黨本憂慮選情，但見國民黨縮減席次應該都安心笑了。

游淑慧表示，北宋時期，岳飛在前線有機會打退金人、收復失土，卻被12道金牌急召停戰回朝，最後死於莫須有的罪名。原因是岳飛為國，想迎回「徽、欽」二帝、洗刷恥辱，卻忘了會影響到宋高宗以及許多人的「既得利益」以及「偏安心理」。市黨部昨公告席次縮減，如同這個場景再現。

她也質疑，退縮提名席次形同退守國土，反問「會便宜了誰？」，並強調不過半國民黨如何保住議長、副議長位子，因此有需要提過半席次；而如今國民黨，上戰場的戰士不只要「自負生死」，還要「自備糧草」，但即便再艱辛仍有戰士願意上戰場，就盼「收復失土」，卻被以「戰場太擠了，讓老將優先」為由，阻擋出戰。

游也認為國民黨有能力提過半席次，她分析2014年國民黨提名候選人得票數第一的李彥秀有2.5萬票，最後一名的黃子哲有9380票。李選上立委後，國民黨港湖地區等同遺留3.4萬多票，足以再讓2.5個國民黨市議員新人選上。