藍參選人質疑台中有「得標政治學」 卓冠廷：不實指控

2018-03-21 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



擔任國民黨發言人並要參選台中市北屯區市議員的黃健豪，今天在臉書質疑台中市有「好友得標政治學」，龐大預算標案下，市長林佳龍與新聞局長卓冠廷的好友們在其中屢次得標。對此市府反駁，指這是「不實指控」。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，黃健豪所提的訊息，之前議員在議會質詢過，市府先前都已提出相關事證明確澄清，論述也已見諸媒體，社會自有公評。

他呼籲黃健豪不要為了參加議員初選，冷飯熱炒老議題，市府不會隨之起舞。