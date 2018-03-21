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擴大台東綠營版圖 年底九合一選舉民進黨提名倍增

2018-03-21 17:24聯合報 記者羅紹平╱即時報導

民進黨台東縣黨部公告今年底台東縣九合一選舉提名與徵召名單，這次名單是民進黨在台東歷屆選舉提名人數最多的一次，且最引人關切處，在於一改過去議員選舉台東市區只提名1人慣例，而且一口氣提名3人，趁勢擴大綠營在台東的政治版圖，以及收割經營成果，意圖明顯。

民進黨台東縣黨部執行長張家銘今天表示，民進黨在年底台東縣九合一選舉的提名作業已結束，但因達仁、大武等鄉鎮還有優秀黨員有意參選，因若干因素無法提名，黨內正審慎評估，不排除在縣選委會登記截止日前，將另行公告徵召參選。

繼第一階段公布徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，民進黨台東縣黨部針對年底九合一選舉公告第二階段提名與徵召名單，提名部分為台東市長參選人洪宗楷（現任議員）；縣議員台東市第一選區參選人林獻堯（現任市民代表）、黃治維（新生里里長）、張裴堉（女，曾任地方電台節目部主任）；鄉鎮市民代表台東市二選區參選人王泰捷（臉書就是礙台東負責人、台東縣台南同鄉會理事長，現任洪宗楷助理）、余振維（民生里里長）、趙韋童（台東縣議長饒慶鈴前助理）；台東市岩灣里里長參選人林奕辰。

至於徵召部分，縣議員第三選區（長濱、成功、東河）參選人田輝皇（行政院東部辦公室副執行長田永彥長子）；鄉鎮市長參選人許文獻（卑南鄉，現任鄉長）；鄉鎮市民代表參選人陳金溪（台東市第三選區）、蔡政家（台東市第四選區）、陳治東（卑南鄉第二選區）。

台東大寶桑電台前節目部主任張裴堉獲民進黨提名參與年底台東縣議員台東市第一選區選舉...
台東大寶桑電台前節目部主任張裴堉獲民進黨提名參與年底台東縣議員台東市第一選區選舉。圖／翻攝張裴堉臉書
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台東市民代表林獻堯獲民進黨提名參與年底台東縣議員台東市第一選區選舉。記者羅紹平／...
台東市民代表林獻堯獲民進黨提名參與年底台東縣議員台東市第一選區選舉。記者羅紹平／攝影
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台東市新生里里長黃治維獲民進黨提名參與年底台東縣議員台東市第一選區選舉。圖／翻攝...
台東市新生里里長黃治維獲民進黨提名參與年底台東縣議員台東市第一選區選舉。圖／翻攝黃治維臉書
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行政院東部辦公室副執行長田永彥長子田輝皇獲徵召參選年底台東縣議員第三選區（長濱、...
行政院東部辦公室副執行長田永彥長子田輝皇獲徵召參選年底台東縣議員第三選區（長濱、成功、東河）選舉。圖／翻攝田輝皇臉書
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台東九合一選舉民進黨
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