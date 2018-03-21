選嘉市議員 國民黨領表要5萬、民進黨100元

2018-03-21 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



國民黨嘉義市黨部公告本月20至22日市議員領表，到目前為止有陳家平等4人領表，領表費、登記費、保證金共45萬，有選將說「好貴！」嘉市黨部則說，這是中央黨部頒布的辦法，全國各黨部一致。

國民黨嘉義市黨部本月20至22日辦理議員選舉領表，27至29日辦理登記。這次相關收費高於往年，領表要繳納5萬領表登記費、領表登記費不予退選。另外，登記時要繳一筆20萬保證金、選務作業費20萬，等於爭取國民黨議員提名要花45萬。若無違紀、違規、違法，選後保證金將退還；若無初選，選務作業費也會退還。

不少選將紛紛喊「這次門檻真高，可能黨太窮困，實在沒資源了」。

國民黨嘉義市黨部表示，20日領表者有陳家平、林雪峰、傅大偉，今天領表者有鄭光宏，目前累計共4人，明天還有1天可領表。

民進黨這方，黨部主委黃大祐說，議員領表費用100元，登記費5萬元、保證金12萬元，整體收費比起國民黨的45萬少一半以上，其中保證金12萬元，若審核通過確認提名會全數退還。