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小英總統出面 綠營嘉縣長初選紛爭落幕 林國慶不選縣長

2018-03-21 16:57聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨嘉義縣長初選紛爭落幕，兼黨主席的蔡英文總統下午在中常會後，約見勝出的翁章梁及落選的議長張明達，勉勵兩人放下初選歧見，共同團結，翁張兩人擁抱，呼口號高喊團結。挺張明達、曾在群眾造勢大會宣布，張若敗選，由他選縣長的前立委林國慶說，當時說要選縣長，是為激發群眾支持張，激情過後，大家團結，他不會選縣長。

林國慶說，他對小英總統出面當和事佬，促成翁張和解，大家團結，樂觀其成，他說，議長張明達有修養，有氣度，願意為黨的團結勝選放下，讓他很感佩， 希望對挺張明達的競選團隊，勿秋後算帳，記者問他，你是否會選縣長?林國慶說「我不會選，當時是為激發群眾支持，激情過後，大家團結」。

太保市長黃榮利說「只要為了嘉義好，其他的都可再談」；水上鄉長劉敬祥表示，大家本是同根生，初選對立，雙方難免磨擦，選戰激情過後，大家冷靜，團結回歸黨，這是張明達競選團隊共識，呼籲支持者「放下 」，為黨勝選團結向前。

張明達說，初選期間造成很多的誤會及互相抹黑攻擊，為了黨的團結，能夠和諧；同時，為了嘉義的發展，他希望總統照顧嘉義縣，個人事情置之度外，也希望他的團隊，未來翁縣長可以照顧，好好合作，讓嘉義更有發展。

翁章梁表示，蔡總統勉勵我們要放下、要團結、要向前看，張議長豁然大度，大家一起攜手合作向前看的精神，讓他感動，初選過後，黨內團結一直是黨內傳統及支持者的共同期待，張議長可以顧全大局，大家再度攜手合作，一起面對二０一八大選，對張議長的決定感到感動和佩服。

兼民進黨主席的總統蔡英文出面，嘉義縣長初選紛爭落幕，勝出的翁章梁(左)落選議長張...
兼民進黨主席的總統蔡英文出面，嘉義縣長初選紛爭落幕，勝出的翁章梁(左)落選議長張明達(右)兩人擁抱，呼口號高喊團結。記者魯永明／翻攝
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