質疑林佳龍 黃健豪踢爆：台中市的好友得標政治學

2018-03-21 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨發言人、台中市北屯區市議員擬參選人黃健豪。 圖／黃健豪提供 分享 facebook

國民黨發言人、台中市北屯區市議員擬參選人黃健豪今天在臉書貼文踢爆「台中市的好友得標政治學」。他指出，林佳龍市長上任以來，台中市政府不斷舉債、預算年年大增，今年舉債更是六都榜首。在龐大的預算標案下，林佳龍與卓冠廷的好友們在其中屢次得標，也令人好奇台中市政府是否成為私人金庫？

黃健豪強調，他這篇不是爆料，只是依過去的新聞做資料整理，雖然是冷飯熱炒，但疑慮未解之前，就像沒熟的飯粒，即便混了各種調味，但依然硬的讓人難以下嚥。

黃健豪彙整四大疑點如下：

1.「好市聯網股份有限公司」在2015年拿下台中市新聞局「2015網路輿情蒐集分析整合計畫」和委託編印「2015便民手冊」的標案之前，沒有參過政府標案，也沒有輿情蒐集經驗。「好市聯網股份有限公司」的負責人，也被質疑是台中市新聞局長卓冠廷的好友。

2.另一個拿下台中市新聞局的「105年市政宣導月刊─台中好生活」、「2017台中好生活」標案的艾德文生公司公司住址所在地，跟奚彬所設立的公司剛好就是鄰居，都在台北市民權東路三段142號10樓之9，被爆出來以後兩家公司不約而同都馬上遷移了公司位置，是否違反政府採購法借牌搶標？

（艾德文生公司資料：https://goo.gl/6Q2EBr）

（好市聯網公司資料：https://goo.gl/N5tG）

3.台北花博預算100億元，管考工作都自己做，台中預算86億元的花博，卻委外管考，得標的「睿策寰宇顧問有限公司」根本是幽靈公司，資本額僅300萬元，辦公室沒有員工辦公。

（睿策寰宇公司資料：https://goo.gl/kHrZRZ）

4.林佳龍市長「自己的民調自己做！」。黃健豪指出，台中市多項重大施政、施政滿意度民意調查都交給「趨勢民調公司」，這間公司設立1年內，就標到台中市府民調9案，其子公司趨動整合行銷公司也獲得5案，獲利資本額的7倍。

黃健豪質疑，問題是「趨勢民調公司」的管理階層，都是林佳龍的競選幕僚，大家想釐清政商的分際，但林佳龍只說自己是「民調祖師爺」來轉移焦點。

黃健豪諷說，不知道祖師爺跟卓友友，還有多少標案讓好友們「依法」得標？你們要不要自己先說清楚？