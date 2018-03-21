嘉義縣民進黨大和解 翁章梁與張明達握手言和

2018-03-21 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



先前在民進黨嘉義縣長黨內初選相互攻訐不斷的兩人，嘉義縣議會議長張明達與農委會前副主委翁章梁，兩人下午握手言和。身兼民進黨主席的蔡英文總統下午在中常會後主動約見兩人，慰勉兩人初選的辛勞，也勉勵兩人放下初選歧見，共同團結。

張明達與翁章梁在民進黨秘書長洪耀福陪同下，在蔡總統約見後，對外舉行記者會，宣布這項消息。張明達與翁章梁兩人擁抱，並與洪耀福一同呼口號，高喊團結。

民進黨秘書長洪耀福說，蔡英文總統在中常會後約見張明達及翁章梁，一方面慰勉黨內初選的辛勞，另一方面也力勸放下初選歧見，共同團結，讓嘉義縣未來的發展更順遂。

他表示，張明達表現出過去一向從政風格，為人寬厚、肚量非常大，並表示全力支持翁章梁競選嘉義縣長；翁章梁感謝張明達的支持。「未來嘉義縣在翁章梁縣長及張明達議長攜手合作」，會迎來新的時代，會是不一樣的嘉義縣，感謝兩位今天放下初選歧見，共同打拚，一起努力。

張明達說，初選期間造成很多的誤會及互相抹黑攻擊，為了黨的團結，能夠和諧；同時，為了嘉義的發展，他希望總統照顧嘉義縣，個人事情置之度外，也希望他的團隊，未來翁縣長可以照顧，好好合作，讓嘉義更有發展。

翁章梁表示，蔡總統勉勵我們要放下、要團結、要向前看，張議長豁然大度，大家一起攜手合作向前看的精神，讓他感動，初選過後，黨內團結一直是黨內傳統及支持者的共同期待，張議長可以顧全大局，大家再度攜手合作，一起面對二０一八大選，對張議長的決定感到感動和佩服。